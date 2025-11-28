Binghay: Lahutay sa pagsuway sa kaminyuon

Usahay makaingon ta ang kaminyuon usa ra ka taas nga chapter apan sa tinuod usa kini ka librohan. Ang sulod sa libro dunay unom ka stages diin ang duha ka tawo nga nagminyo maoy labing makabati.
Atong sabton ang unom ka stages sa kaminyuon para makalahutay sa mga pagsuway.
Labing una ang ‘Honeymoon Stage’. Naghinam-hinam pa ang magtiayon ini unya gaan pa kaayo ang mga pagbati sa usa’g usa. Ang panan-aw sa mga gagmay’ng butang og binuhatan ‘cute’ unya kada adlaw bation kini og preskong sinugdanan sa ilang pagpuyo. High ang bation sa tanan: gugma, pag-asa unya ang damgo way kinutoban.
Ikaduha ang ‘Realization Stage’. Magsugod na og guwa ang tinuoray nga kolor sa kinaiya, batasan, ang naandang rutina nga wa nimo mahibaw-i niadtong nag-date pa mo. Ang gugma sa usa’g-usa mobalhin na sa pagsinabtanay. Ang magtiayon makapangutana na sa kaugalingon “kaya ba kaha ni nako?”
Ikatulo kining “Adjustment Stage’. Ining panahona makigduyog o sayaw na ang usa'g-usa sa sonata. Bisag ang imong pagtikang di kaayo lihiro, ikaw nga asawa o bana makat-on sa pakigduyog, pagpasensiya, pakigsabot, ug pagkat-on og teamwork.
Mao ning panahona nga di na pantasya ang pagtan-aw sa gugma kondi partnership unya ang pares imo ng katambayayong. Dinhi magsugod ang paggamit sa pulong nga ‘kami’.
Ikaupat kining “Challenge Stage”. Kada magtiayon makaagi gayud og unos sa kinabuhi (mga bata, gastuhan, stress sa trabaho, away, tumang kakapoy sa inadlaw-adlaw ug balik-balik nga tulumanon). Mao ning panahona nga i-test ang mga pagsuway konmakalahutay ba sa kinabuhing minyo. Dunay adlaw nga teammates mo unya duna say mga adlaw nga estranghero mo sa usa’g-usa.
Ikalima kining ‘Growth Stage’. Human og kumbati sa gubat sa kaminyuon, mo-mature mong duha. Dali nang makapangayo og pasaylo unya mas lawom ug sinsero na makigkukabildo.
Katapusan ang “Commitment Stage’ diin nasayod ug nadawat na nimo ang imong pares sa iyang pagka siya apil inyong duhang mga damgo, kaguol og kaisog mo kumbati sa mga pagsuway.