Binghay: Luwas nga paggamit sa Internet

Niadtong Pebrero 10 nagsaulog ta sa 2026 Safer Internet Day maong karong adlawa akong tukion ang pagproteka sa privacy sa atong mga bata batok sa mga law-ay ug ngil-ad nga makita sa internet.
Aron maseguro ilang kaluwasan paggamit sa internet ‘online,’ diay mga suhistiyon nga makapanalipod nila:
Ibutang sa ‘private’ ang setting sa ilang profile. Segurua nga di kini ‘public’ ang ilang account sa social media ug mga gaming accounts para mga kaila ra ang maka-follow.
Gamiti og parental controls ug privacy settings. Kung sa YouTube, gamiti og YouTube Kids or enable Restricted Mode, kung Tiktok sab gamiti og Family Pairing, Kung FB o Instagram, i-set ang account to private.
Sunod, ayaw ipahatag ang mga sensitibong impormasyon. Tudlui ang mga bata sa di pataka og hatag sa inyong address, telephone number, eskwelahan, mga passwords o uban pang mga personal nga impormasyon apil ang mga naandang ginbuhatan sama sa rota pagpauli, kauban sa balay labi na sa mga di kaila.
Gamiti og lig-ong password, ayaw nang familiar nga numero sama sa birthday o address. Gawas sa mga letra, saguli kini og mga simbolo o characters (@!#*) unya patas-i aron di daling makopya o ma-hack.
Pagbantay sa mga litrato nga ipang-load/post labi na og makita sa background ang address, logo sa eskwelahan kay kon ma-post na gali ni lisod na i-delete.
Tudlui sab ang mga bata nga di magpataka og download og mga suspetsado o di familiar nga mga links o files kay duna kini posibilidad nga may dalang virus nga makadaot o maka-delete hinuon sa account o makaguba sa device (cellphoner, ipad, laptop).
Katapusan nga maoy labing importante sab para nako ang kanunay pagkukabildo sa mga bata. Ipasabot nila nga anytime mahimo silang mosumbong nimo kon naa silay wirdo, hadlok, kuyaw, o ngil-ad nga makita online labi na kon di sila komportable ini.
Pasabta nga di tanang naka-online matinud-anon, maong di sila angay mosalig o mosugot nga makigkita sa personal.