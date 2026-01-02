Binghay: Manghinlo para sa bag-ong tuig

Taas-taas ang bakasyon human sa bag-ong tuig unya ubay-ubay sab nato ang nakapahuway og nakalaag. Ang uban nagsugod na og panghinlo sa pagsugat sa Sinulog.
Diay akong mga ipaambit nga suhistiyon kon unsang mga butang sa atong panimalay nga mahimo nang i-donate, ipanghatag o ipanglabay aron makaginhawa na sab apil imong balay sa mga butang nga dili na magamit o wala nay silbe.
Magsugod ta sa lawak katulganan. Angay ng ipanghatag ang imong mga sinena o sapatos nga dili na maigo o tinuboan unya ipanglabay na imong mga medyas nga busluton o mga pangkatulog nga nagkakisi-kisi na, mga accessories nga wa na nimo gamita sama sa bakos, bag, pitaka, shades, kalo og mga fancy jewelries. Apila pagtangtang ang mga hanger sa aparador nga wa nay sulod.
Ari na sab ta sa banyo. Ipanglabay na tong mga daan nimo nga make-up, skin care o tambal nga nanga-expired na lakip mga botelya sa shampoo nga wala nay sulod o troothbrush nga overused na.
Ang imong mga toalya nga daghan ng mantsa mahimo na nimong nuog unya kadtong mga duplicate nimo nga mga gamit nga dili nimo type, mahimo nimong ipanghatag.
Ari na sab ta sa kusina. Habwa-i imong fridge sa mga bahaw o daang pagkaon labi na tong mga nag-expired na lakip de lata aron dili sab ka masakit.
Kanang mga plastic nga mga sudlanan nga wala nay mga takob mahimo na nimong e-recycle para matamnan o ba kaha ipanglabay na lang kay dako kini og makaon nga lugar sa imong tokador.
Apila paglabay ang mga daang baso o tasa nga naa nay mga tipak o buak. Ang imo sang subra nga mga kobyertos nga wala na nimo magamit mahimo sab na nimong ipanghatag labi na tong sa mga nangabiktima sa bagyo ug falsflood nga wala gyud nadala o nahipos sa ilang pagbakwit.
Sa imong sala, ipanglabay na ng mga daang libro, magazine o pamantalaan kay kusog kining mokolekta og abog.
Imong mga dekorasyon o kurtina apil furnitures nga wala nay gamit mahimo sab na nimong ipang-donate aron maluag-luag imong sala.
Mga pakapin, freebie items nga wa gyud nimo gamita o mga regalo o premyo lakip mga carton o wrapper mahimo sab nimong e-regift sa labing nagkinahanglan.