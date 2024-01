Binghay: Mas sayo, mas maayo

Kasagaran nato kon makakita gali og bata nga way modo unya sa atong pagtan-aw way batasan o nakalapas ang binuhatan, dayon gilayon ta og panaway ug basol sa ginikanan labi na sa mga inahan nga way insaktong pagmatuto sa ilang bata.

Busa, karong adlawa duna koy ipaambit nga mga basic social skill nga mahimo’ng sundanan sa pagtudlo sa mga bata samtang gagmay.

Pinaka-una ang pagkat-on sa paghuwat sa turno ug pasabot sa bata nga ang pagpangilog, pagpanapaw sa nag-estorya dili maayo.

Kon naay ka kukabildo, angay kat-unan ang pagpaminaw unya tan-aw sa mata sa nag-estorya unya maghuwat sa iyang turno una motubag.

Sunod ang sharing o pakigbahin. Matod pa bitaw sa mga nag-una sa duyan, ‘sharing is caring’.

Sa bata pa angay na itudlo ang konsepto sa pagpaambit o pahuwam aron magdako ang mga bata nga dunay pagtagad, paghuna-huna og respito sa uban bisag unsa pa ka dako o gamay gikan sa pagkaon, duwaan, gamit ug uban pa.

Kon makasala man ugali, tudloan sab ang mga bata sa pagpangayo og kinasingkasing nga pasaylo ug pagdawat kon naay mangayo og abiso.

Basic sab itudlo ang pagpangayo og pangatahuran sugod sa paglitok og ‘good morning o good evening’ o ‘please’ kun palihog unya ang atong tradisyon sa pag-amin o halok sa kamot sa mga edaran.

Mas maayo sab nga samtang gamay pa ang bata, sugdan na sab sila pagtudlo ug pag apil-apil sa mga kalihukan nga bagay sa ilang pangidaron aron di maihas unya makapraktis og kukabildo sa ubang mga bata nga susama nila og pangidaron.

Angay sab pasabton ug tudloan ang mga bata sa pagdawat og kapildihan ug pagdayeg sa mga midaug.

Maayo sab tudloan ang mga bata og pag-respito ug tahod sa mga huna-huna ug opinyon sa uban.

Angay sila pasabton nga dili sa tanang mga panahon insakto siya sa iyang punto o mananaog siya.

Tudloan sab ang mga bata paghuna-huna una mo abre sa ilang baba aron malikayan ang paglitok og mahait o bastos nga pulong.

Katapusan, bansay-bansayon ang mga bata pagsulbad og simpling problema nga ilang makaya.