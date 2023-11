Binghay: Mensahe ni Santo Papa Francis

Di nako palabayon kining oportunidad nga makabahin sa akong lindog ang mabulukong mensahe ni Santo Papa Francis sa iyang pag retire para makaabot ug dugang makapasabot sa mga suki ning akong lindog.

Kini nga mensahi nagpunting sa pagpalig-on sa banay bisa’g unsa pa ang gisunod nga relihiyon. Matod ni Pope Francis way perpektong pamilya, way perpektong ginikanan ug wa say perpektong pagkatawo. Wa ta magminyo og perpektong asawa o bana unya wa say perpektong mga anak.

Sa makadaghang mga higa­yon, kita makasinati og kapakyas labi na sa mga panahon ug sitwasyon nga wa matuman ang atong mga gusto ug damgo.

Tinuod daghan tang mga reklamo sa usag-usa apan kita tanan angay maninguha nga magpuyo sa kalinaw ug maningkamot nga di makasala ug makalapas sa uban.

Way himsog nga kaminyuon ug way lig-on nga pamilya kon di ta makabaton og pagpasaylo kay ang pagpasaylo maoy tambal para magmalipayon ang banay.

Ang pagpangayo og pasaylo sa imong nalapasan maoy labing maayong buhat para sa atong emosyonal ug espirituhanong kaayuhan. Dako sab kini og matabang aron di mosilaob ug modako ang away ug labaw sa tanan mapalayo sa demonyo. Maka limpyo sab kini sa kalag, tim-os nga espirito og gawasnon nga kasingkasing.

Way sala, ma dako o gamay, nga di mapasaylo kay kadtong di makapasaylo way kalinaw sa ilang kalag ug di makadawat sa lawas ni Kristo. Ang di pagpasaylo usa ka buhat sa demonyo ug hilo nga makapatay niadtong magdumili ug magmagahi sa pagpasaylo. Unya ang pagbaton og kayugot o dumot makaguba ug makadaot sa pagkatawo.

Ang di sab makapasaylo makabaton og sakit-sakit sa lawas, kalag ug huna-huna maong mag-antos ug magbasol kay ang pagpasaylo mao may magdala og kalipay.