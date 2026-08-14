Binghay: Padayon pagkumbati batok sa dengue

Samtang nagkaanam og saka ang tubig-uwan, nisamot sab og saka ang gidaghanon sa mga napaakan sa mangtas nga lamok nga nagdala og dengue.
Matod sa Department of Health (DOH) sobra na sa 93,000 ka kaso ang natala sa tibuok nasod. Kasagarang naapektuhan ini ang mga taga Central Luzon, National Capital Region (NCR), ug Calabarzon.
Apas-sumpay sa akong gisuwat sa miaging Sabado, kining mosunod maoy kasagarang simtomas sa Dengue: Taas nga hilanat nga molungtad og 2 ngadto sa 7 ka adlaw, tumang sakit sa ulo, ug pagpanakit sa luyong bahin sa mata, sakit-sakit sa kaunoran, kabukogan ug mga joints, pagpangluya, kasukaon o pagsuka-suka, ug skin rashes.
Ang DOH dunay gipakatap nga 5S Srategy pagkumbati ining makamatay nga lamok.
Una, search and destroy. Bisag sa imong kaugalingong tugkaran pangitaa og limpyuhi ang mga lugar gawas ug sulod sa balay nga naay nagpundo nga tubig kay mao kini paboritong anakanan sa lamok para sila mosanay.
Ikaduha, self protection. Pagsul-ob og long sleeves, karsones o pajama, pagbutang o paggamit og mosquito net o mga insect repellent sama sa off Spray o lotion.
Ikatulo, seek early consultation. Ayaw og dugay-dugay. Duol gilayon sa labing duol nga health center kon makasinati og taas nga hilanat.
Ikaupat, support fogging/spraying. Kooperar intawon kon dunay mga lokal nga community fogging o paaso labi na sa hot spot areas. Kita mismo sa atong tugkaran magpaaso kay kontra kini sa lamok.
Ang katapusan ug ikalima, sustain hydration. Sigehi og painom ang pasyente og mga liquids sama sa tubig, juice, etc., unya pagbantay sa warning signs sa grabeng pagdugo sa ilong, dunggan, baba, etc.
Kining lamok nga nagdala og dengue di mamili, mabata o edaran, makabos o adunahan, lalaki o babaye. Busa, ayaw og kompiyansa.
Kinahanglan kini og pagtinabangay ug pagtambayayong kay bisag unsa ka pa kalimpyo sa imong teritoryo kon ang imong silingan hugawan ug di magpakabana, dunay posibilidad nga motabok gihapon ang lamok paingon sa inyo.