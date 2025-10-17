Binghay: Pag-andam sa mga bata panahon sa linog

Di lalim ang naagi-an sa mga nabiktima ug namatyan dihang ni-igo ang 6.9 magnitude nga linog di pa lang dugay nga gisundan og subra na sa 12,000 ka mga aftershocks nga hangtod karon nakapa nerbiyos ug nakapahadlok sa bagang molupyo sa amihanang Sugbo.
Sa ka busy sa mga hamtong, ang mga gipangbati sa mga bata nataligmaan kay ang atong huna-huna tua man sa atong mga basic needs (pagkaon, tubig og kapasilungan).
Unsaon man pag-andam sa atong mga bata para maminus-minusan ang ilang kahadlok unya mabansay-bansay kung unsay buhaton panahon sa linog?
Una pasabta ang bata gamit ang pinaka simpling pinulungan nga ang linog mahitabo kung dunay pag-lihok o irog sa ilawom sa yuta. Mas makatabang pagpasabot kung dunay hulagway o video aron masabtan pag-ayo. I-klaro nga ang pag-andam dako og matabang para daghan ang maluwas.
Bansay-bansay ang “drop, cover og hold on’. Pasabot nga kung kini mahitabo, yaka gilayon sa yuta aron di mawad-an og balansi, mangita og kapasilungan sama sa ilawom sa lig-ong furniture (lamisa) aron ma protektahan ang ulo ug liog sa daghang mangahulog unya mangita dayon og kagunitan.
Ituyok ang bata sa inyong balay o sa iyang eskwelahan para makapangita daan og lugar nga iyang katagoan sama sa lig-ong lamisa, desk og uban pa unya palayo sa mga bintana labi na og bildo kini lakip mga bug-at nga butang og mga nagbitay nga frames aron di mapiit o madat-ugan.
Tudloan sab ang mga bata kung asa pa-ingon human sa uyog aron di magkatibulaag gamit ang gikasabutan nga evacuation plan sa eskwelahan o sa inyong banay.
Paghinay-hinay na og assemble og emergency “Go Bag” para sa mga bata. Pa tabanga sila og andam ini nga dunay sulod nga bottled water, snacks, gamay nga flashkight, pito, gamay nga iyang paboritong stuff toy nga iyang maduwaan, extra nga sinena, face mask, picture sa ilang kapamilya og contact card nga naay detalye ingkaso og magkatibulaag.
Labaw sa tanan ang kanunay nga pag-ampo sa kaluwasan.