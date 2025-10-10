Binghay: Pagkaong makapasamot sa Breast Cancer

Ang buwan sa Oktubre gideklarar sa tibuok kalibutan nga Pink October kon Breast Cancer Awarenes Month maong sa akong trabahoan kaming mga mamumuo, ma babaye o lalaki, mag sul-ob og pink nga t-shirt/sinena agi og suporta sa maong kawsa.
Ang tumong ining kasaulugan mao ang pagpahibalo, pag-edukar sa katawhan mahitungod sa cancer sa suso, magpa-examine samtang sayo o maagapan pa og pagpangita og mga kahimanan para igasto sa mga gihimong pagtuon kung unsaon pagbatok ining mangtas ug makamatay nga sakit.
Ang cancer dili ni death sentence kay kung sayo ni siyang madiskubrehan (stage 1 o 2 pa), taas taas pa ang purohan nga matambalan. Isip survivor sa breast cancer, akong i-asoy ang mga pagkaong angay natong likayan aron dili mosamot o mo daghan ang cancer cells.
Pinaka-una ang mga pagkaong taas og sugar o tam-is sama sa refine sugar kasagarang makita sa mga desserts labi na mga bake products. Ang taas nga levels sa insulin makabahog sa cancer cells maong mosamot hinuon kini og ka dako ug kadaghan busa likaye ang pagkaon og mga tam-is (candies, pastries o sugary nga mga drinks sama sa softdrinks).
Sunod kining taas o daghan og transfats nga kasagaran naa sa mga processd foods og mga snacks sama sa mga baked goodies.
Kini nga tambok di lang makapataas sa bad cholesterol, makapasamot pa gayod kini sa risgo sa cancer.
Ikatulo kining processed foods sama sa hotdogs, bacon unya daghan pa gayod kini og mga preservatives ug sodium aron dugay madaot sama sa asin para palami. Mao sab ni maoy paborito sa mga cancer cells maong mosamot og sanay.
Paig o sunog nga karne sama sa mga sinugbang pagkaon. Ang itom o sunog nga parti ini dunay carcinogens nga mao say maka-ingon sa pagdaghan sa cancere cells. Kung mag barbecue man ugali ayaw kini og sunoga aron di sab mag-uga imong karne.
Way kumo kung lutong bahay, utanon , prutas og lagutmon ang kan-on kay layo sa mga sakit-sakit itandi sa mga fast foods nga daghang sagol nga sodium (asin), kamay og mga preservatives.