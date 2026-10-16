Binghay: Pagtamay sa mga PWD

Kahibalo ka ba nga dinhi sa ato ang pagpanaway, pagyaga-yaga o pagpakauwaw sa mga Persons with Disabilities (PWDs) o dunay deprensiya sa panlawas sama sa buta, bungol, bungi, kimpang, mentally retarded, dunay autism mahimo’ng makiha?
Di kini angay sayon-sayunon kay kita tanan dunay dignidad nga gipanalipdan, angay’ng tahuron unya patas ang pagtratar ngadto sa normal o different abled.
Ubos sa Republic Act 7277 nga popular nga nailhan nga Magna Carta for Persons with Disabilities ang pagpakauwaw o yaga-yaga dakong kalapasan sa balaod unya mapahamtangan kini og silot ug makamulta og P50,000 hangtod na sa P100,000 o pagkabilanggo sulod sa unom ngadto sa duha ka tuig.
Ako ning gituyo pagsuwat aron mapahinumdoman ang vloggers, podcasters, content creator, influencers ug bisag sama nako nga social media user. Angayang hunahunaon sa makadaghan sa publish og mga pulong o buhat nga mo-target sa mga PWD.
Basig para nimo joke ra pero kini usa ka pagpakauwaw, maghatag og emotional stressed o kadaot ngadto sa PWD nga imong giyaga-yagaan.
Kon ugaling mo-upload ka og video o artikulo ngadto sa Facebook, YouTube, Tiktok o bisag unsa pa nga plataporma di kini makapanalipod nimo kon ugaling ikiha ka.
Hinumdomi intawon nga ang deprensiya sa hitsura o kahimtang sa PWD di rason nga himuon siyang subject sa pakauwaw kay kita tanan tawo sab nga dunay pagbati, katungod ug dignidad.
Pagkat-on og responsibilidad sa imong ipanuwat o ipanghimong video, pulong ug buhat kay kon ma-upload na kini sa kahanginan, kusog kining mokaylap sama sa kalayo.
Busa, patas-i ang pagsabot imbes prejudice, pilia ang pagrespesto imbes pakauwaw kay ang disability di komedya.
Ang atong kagamhanan naningkamot nga mahatagan og edukasyon ug oportunidad ang mga PWD pinaagi sa mga programa, accessibility learning materials ug mga vocational training nga maghatag nila og kahanas ug katakos.