Binghay: Pagyagyag sa kaugalingong baho

Nagkaanam na og kadaghan ang akong mga higala nga nag-away, mga kailang magtiayon nga nagkabuwag sa dayon ug mga pamilyang nangabungkag tungod ining irisponsabli nga mga posts sa mga social media nga maoy nagdala sa dangan.

Tungod ini, di ko kamahay nganong ang uban nako’ng mga kabanay, higala ug kaila naghinayhinay na og palayo sa maka tintal nga social media labi na sa pagyagyag ug pagladlad sa ilang mga kinabuhi sa publiko.

Niay mga mosunod nga bintaha kon ma menus-menusan ang panahon ug kahigayunan sa kanunay nga pag-apil-apil ining makaadik nga mga social media (FB), Twitter, Instagram, ug uban pa).

Kon mo menus ang imong ‘sharing’ o partisipasyon, ma hulagway, live nga video, story o newsfeed, momenus sab ang mga tawo nga mahibalo ug ma updated mahitungod nimo kay sa tinuod lang wa man na silay labot sa imong kinabuhi. Sa iningles pa, ‘your story and life is none of their business”. Busa ayaw kahangol nga magpunay na lang sab og atang kon pila ka buok sa imong mga higala o kon kinsa nila ang mi ‘like’ o mi ‘heart’ sa imong gipang- post.

Di na sab nimo igbali kon unsay mga opinyon o ikasulti sa uban mahitungod sa imong kinabuhi kay imo man na unya ikaw dapat ang magbuot. Ayaw itugot nga diktahan ka sa uban sa imong padulngan.

Kon maghinayhinay sab ka og palayo, imong masinati nga mas malinawon ang imong pagpuyo. Ngano? Wa nay drama, toxic nga enerhiya o daghang estorya nga pinun-an o kinuhaan.

Ayaw segi og panghambog o post sa imong mga sapi, bahandi ug kabtangan kay mas kuyaw hinuon ka sa kawat o identity stealing. Pasabot nga kawaton ang imong pagkatawo ug picture unya gamiton sa uban nga magpaka-aron ingnon nga ikaw para makahuwam o makapangilad.

Sa tinuod lang, maihap ra ang imong mga higala nga tinuoray nga mobati ug maghuna-huna nimo diha sa social media kay kasagaran nila mag-atang ra kon kanus-a sila maka-timing o pangayo kon unsay imong madalit.

Hinumdumi, wa kay obligasyon pagpasabot sa uban sa imong kinabuhi ug pagkatawo.