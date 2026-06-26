Binghay: Pilia imong higala

Ngano kaha nga ang uban nimong higala mangyam-id man o di malipayon sa imong kalampusan?
Kining mosund maoy posibling mga rason:
Insecurity. Dunay mga higala nga kusog mangumparar sa iyang kinabuhi sa imo labi na kung makita niya nga mi-angat naka sa imong pagkabutang unya siya nagpabilin pa gihapong uyamot.
Lain sab ning pagka-suya o selos. Sa hilom gusto sab ni siyang ma parehas nimo og recognition, award, achievement o oportunidad.
Ang uban sab wa maanad makakita nimo nga nag-usab o nag level up.
Ang uban gusto ka lang nilang maka-uban kung parehas ra gihapon mo og sitwasyon o estado.
Duna say ubang higala nga talawan og kausaban. Feeling ini niya nga ang kadaugan o kalampusan maoy makapa-usab sa inyong relasyon unya di na siya importante sa imong kinabuhi.
Sunod kining kompetensiya. Di lang ni magsaba apan sa hilom iya kang gi-isip nga iya kang karibal.
Kung molampos gali ka, bation ini niya nga siya napilde. Kung successful ka, ilang mahinumduman ang mga butang nga wa nila buhata para molambo.
Sakit ni sa uban nga makita ang imong disiplina nga wala siya.
Ang uban sab makighigala lang nimo kung duna silay pakinabang nga makuha nimo. Kung di ka na nila ma control o maabot, magpalayo na kini o sa iningles pa bitter.
Kung kini imong ma obserbahan nga nahitabo, paninguha-a nga padayon kang magpahi-ubsanon unya paningkamuti nga di ka magsige og kukabildo sa imong mga achievements.
Dawata ang kamatuoran nga di tanan positibong makadawat sa kadaugan sa uban maong ipadayon lang gihapon pagpakita nga interesado sab ka sa ilang kinabuhi og naabot.
Hinumdumi nga di tanang naka smile o nagkatawa uban nimo tinuoray nga malipayon para nimo.
Ang uban kunohay magpakita og suporta apan sa hilom naghuwat ra kung anus-a ka mahagbong.
Para nako, mas ok ang gamay nga grupo basta tinuod lang nga malipayon sa imong na-abot .