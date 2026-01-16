Binghay: Pit Senyor! Isiyagit og kusog!

Mao ni pirmi nga gibalikbalik sa mga bata pagkanta samtang nangapyot sa jeepney pagpanaygon sa naghinangat na ang Sinulog.
Sa nagtudlo pa ko sa usa ka inilang unibersidad sa Siyudad sa Sugbo pipila ka tuig na ang milabay, akong gipangutana akong mga tinun-an kon kinsa nila ang lumad sa Dakbayan sa Sugbo ug gipadako sa Romano Katoliko nga pagtuo.
Halos 80% sa akong klase ang niisa sa kamot ug nipahiyom nga original Bisdak kuno sila og way pakyas panimba matag Dominggo.
Akong gisundan pagpangutana kon kinsa nila ang nakasulod na sa Santo. Niño nga simbahan og nagtuman sa mga pagtulun-an sa balaang libro.
Way duhaduhang niyango- yango akong mga estudyante.
Gisundan nako og pangutana pagtino kon unsa kalawom ilang pagsabot sa balaang bata nga maoy tumong sa kapistahan. Akong gisunod pagpangutana kon si Sr. Santo Nino usa ba ka Santos o Ginuo?
Dinhi nahilom og kadiyot akong klase og nagtinan-away kon unsay insaktong itubag.
Nahingangha ko kay gamay ra intawon ang niisa sa kamot og niingon nga si Sr. Santo Niño usa ka Dios, siya ang batang Hesus. Ang uban nagtuo nga siya usa ka santos tungod kay iyang pangalan nagsugod man sa pulong nga Santo.
Daghang mga pinulungan nga wala matarong paghubad paglabay sa panahon. Ang mga bag-ong tubo igo na lang nagsunodsunod og litok apan way klaro nga kahibalo o kalibotan kon diin kini gikan og unsay tinuoray inga pasabot ini.
Kining ‘Sinulog’ minubo sa pulong Sinaulog kon sa English pa ‘celebration’. Kasagarang mga taga lagyo mobiyahi paingon sa Sugbo luwas sa Bag-ong Tuig aron moapil sa piyesta.
Ang ‘Pit’ sab nga gibalik-balik sa pulong ‘Pit Senyor’ minubo sa pulong nga sampit (tawag) maong moingon ta, Sr. Santo Niño nagasampit kami kanimo o Pit Senyor!
Hinaot nga kining akong lindog nakapasabot gamay sa naandang pinulongan labi na ang tumong ug importansiya niini.
Sa kapistahan ni Senyor Sto. Niño, ubani ko sa akong pangaliya ug pagsiyagit og kusog ‘PIT SENYOR!’