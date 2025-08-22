Binghay: Rason nganong daling matiguwang

Walay exempted!
Kita tanan mo paingon sa katiguwangon, duna lay uban nga paspas matiguwang ang lawas ug dagway, unya duna say uban nga dili mailhan ang ilang tinuod nga pangidaron.
Unsa may kasagarang mga rason nga daling matiguwang?
Kanunay magsige og kasuko o sapot, kuwang sa pag-inom ug tubig, magsige og mug-ot nga murag gipas-an ang tibuok kalibutan, tagsa ra maligo o manglimpyo sa lawas maong manimaho kay nidaghan na sab ang bacteria nga nitapot sa lawas, grabe modibdib, luom kon dunay problema o isyu, magsige og pangumaparar sa kinabuhi sa uban ug magsige og ka ibog o suya sa mga naabot sa uban.
Lakip sa daling makatiguwang ang pagpanigarilyo kay ang toxins sa nicotine makadaot sa collagen ug elastic nga fiber sa panit maong mamiyahok, magbitay ug pangunot ang panit.
Kadto sang magpataka og kaon bisag unsa labi na mga pagkaong taas og kamay, carbohydrates, parat, tambok og dunay preservatives.
Ang pagsige og inom sa ilimnong makahubog dali sang makatiguwang kay kini makapauga man sab sa panit.
Kanunay kuwang sa katulog ug pahuway ug labaw sa tanan sige og ka-stress.
Ang resulta sayong pagpangunot sa panit, mga talumtom o itom-itom sa nawong nga gitawag og age spots, pagpanguga sa panit, pagpanglusyang labi na sa may dughan nga bahin, pagkanipis sa buhok o pagsugod og panaghan sa uban og pangmiyahok sa sa nawong labi na sa may aping nga bahin.
Unsa may angay buhaton para dili daling matiguwang?
Ayaw pagpainit kanunay sa naglagiting nga adlaw. Kon dili gyud malikayan, pagsul-ob og kalo, long sleeves o baga nga sinena, sunglasses og mga sunscreens.
Undangi na ang panigarilyo, hinay-hinayi ang pag-inom sa makahubog, kaon og daghang preskong utanon, prutas ug lagutmon. Ayaw pagsige og kaon og mga bake products sama sa pan, cakes ug cookies, inom og daghang tubig, kanunay pag-ehersisyo ug pasingot, katulog ug pahuway sa insaktong oras.