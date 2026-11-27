Di magparehas ang type sa mga lalaki sa ilang gustong ma pares apan dunay kumon nga mga kina-iya o batasan sa mga babaye nga maoy maka-ingon sa away og pagkabugnaw sa relasyon.
Pinaka una ang pagka bungangera o nagger. Halos kada adlaw ang baba magputak sa reklamo, sermon og balik-balik nga pagpanaway.
Makaluya kini sa partner nga maminaw sa mga negatibong pulong maong mo walk-out kay way kalipay ug kalinaw.
Sunod kining pagka controlling.
Gusto ini niya nga kontrolon ang lakaw ug lihok sa pares: asa mo lakaw, kinsay kuyog og unsay iyang buhaton.
Importante biya sab sa mga lalaki ang ilang personal nga kagawasan panagsa maong angay respituhan ang boundaries sa usag-usa.
Lain sab ning subra ka selosa. Bisag simpli lang nga pakigkukabildo sa ubang babaye initan ug selosan dayon unya magsugod na og tandi sa iyang kaugalingon ngadto sa babayeng ka estorya.
Normal ra ang maselos kay nahigugma ka man sa imong pares apan di sab pasubrahan kay makawala kini sa kompiyansa sa pares.
Sunod kining pagka materialistic. Bili mo ko style.
Gusto ining kanunay maka-angkon og mahalong regalo o magpapalit og mga branded nga butang sama sa sapatos, senina, bag og uban pang mga luxury items.
Wa may kaso ng maka-angkon og mahalong butang basta di lang kini gamiton nga sukdanan sa sapi ug paghigugma.
Kini sang pagka bakakon kay bisag unsa pa ka gamay sa bakak, makapawala kini sa kumpiyansa .
Ang pagsegi sab og puol nga panluod. Mokalit lang og di motingog unya ang pares way kalibutan kung unsay gikahi-ubsan.
Ang gusto in inga tag-anon sa pares og unsay ilang gihuna-huna o gibati.
Mas ganahan ang mga lalaki nga estoryahan ang isyu para ma sulbad, di nga manluod unya usahay ma abtan og 1 ka semana nga way tingog-tingog unya segi og hilak sa hilom. Ang babaye ra say nag silot sa iyang kaugalingon.
Katapusan kining pagka way respito. Ang opinyon sa pares sawayon, yaga-yagaan, siyagitan o paka-uwawan atubangan sa ubang tawo.