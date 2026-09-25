Binghay: Red flags sa LDR

Sayod ta nga kining Long Distance Relationship (LDR) malangyaw o kalahi nato ang pares nga toa nakabase sa laing nasod lisod kay di nimo kanunay makita, wa ka mahibalo sa iyang kalihukan, binuhatan ug sa mga nag-alirong niya. Unya lahi-lahi o bali pa gayud mo og oras, ang iyang gabii imong buntag.
Di sab malikayan nga makaduda ka kon tinuoray ba gayud ang iyang pagtan-aw og gibati nimo. Kasagarang LDR nagdepende ra gayud sa tim-os nga paghigugma ug pagsalig busa samtang sayo pa ug aron di ka tantong masakitan, kining mosunod maoy mga warning signs nga hinayhinay na siyang nagpalayo.
Dili na ganahan makig-istorya unya di na halos motubag sa imong mga tawag. Kaniadto sa bag-o pa di makahuwat, mag-alingasa kay excited nga maghuwat sa imong tawag.
Daghan na kaayong binuhat nga rason nga binutbot labi na og makig-video call ka. Bugnaw na kaayo iyang mga tubag, bugnaw pa sa simod sa iro.
Bation nimo nga unfair kay busy siya makigkukabildo sa uban apan way panahon nga mahatag para nimo.
Mohinay na sab ang iyang pagpadala og mga sweet messages, text unya molihay na makigtabi nimo. Magsige og postpone unya tataw kaayo nga way gana makigkukabildo.
Mag-ilis-ilis na sab ni siya og password unya pang papason ang mga messages kay naay gitago nga di gusto’ng mabasahan.
Defensive na sab ni siya bisag mangutana ka og normal nga questions sama sa kumusta iyang adlaw, unsa iyang plano unya mokalit lang og katensiyon. Dali nang makapamasangil nimo nga controlling ka o na paranoid na. Klaro nga naay gitaon maong guilty.
Magpabati-bati na sa iyang mga post sa social media nga murag naay gipaigo o gipadungogdungog dayon abtik nang mang-lock o mo-deactivate sa iyang mga social media accounts. Di na sab ka apilon o konsultahon sa iyang mga plano sama sa bakasyon o kaugmaon.
Gusto na kanunay og privacy, ipang-lock na ang mga messages og ipang-turn off ang location sharing. Iritable na unya kusog na mopadako sa gagmay nga butang para mag-away.