Binghay: Red flags sa relasyon

Unsa may mga kasagarang red flags o timailhan sa nagtinga nga relasyon nga di angay baliwala-on kay kung di kini mamatikdan o aksyunan delikadong mabungkag.
Numero uno kining kanunay nga pagpamakak. Lisod makamugna og lig-on nga relasyon kung wa nay kumpiyansa ug pagsalig sa usag-usa.
Ikaduha kining way respeto nimo. Kanunay nga gamay o ubos iyang panan-aw nimo o sayon- sayunon ra ka og paka-uwaw atubangan sa uban. Wa kini siya maghatag og importansiya ang imong gibati.
Sunod kining pag-control sa imong kinabuhi. Siya kanunay ang pirming magbuot o modesisyon para nimo, imong oras ug ang imong mga gipangbuhat.
Lain sab ning di mo angkon sa iyang sayop. Kanunay naa siyay rason, pasangil o kusog mopasa ngadto sa uban sa iyang sayop.
Tumang selos nga nasubrahan na sa normal halos di kana ka lingi o tan-aw sa uban. Ang tinuod nga paghigugma naghatag og kumpiyansa ug pagsalig sa usag-usa.
Ang uban sab mahilig mang “gas light”. Iya kang pabation nga ikaw ang dunay sayop o deprensiya bisag klaro kaayo ang tinuod.
Di makanunayon. Bali-bali o paling-paling. Karon buotan kaayo inig ka ugma isog pa sa tigre. Di naka makabalo kung asa dapita ka molugar.
Suod kining pag-una o palabi sa tanan gawas sa inyong relasyon. Ikaw na lang pirmi ang naggukod sa iyang oras, pagtagad og paningkamot.
Ikasiyam ang way pagsuporta sa imong mga damgo ug mithi, imbes tabangan ka para molambo, birahon na hinuon ka pa-ubos sama sa lambay.
Katapusan, balik-balik ka nang gipasakitan. Kung parehas ra gihapon ang problema unya mao gihapon ang rason dayon way kausaban o paningkamot nga ma-usab.
Ayaw ibaliwala kining mga sinyales kay kasagaran ining mga red flags nga sa una imong gipadaplin, mao ra sab ni maka-ijngon sa imo unyang dakong pagmahay.
Samtang sayo pa, hinay-hinayi na pagkumbati kining mga simtomas. Atubanga ang isyu, kung di na magkasinabot, maypa og mag-iyahay aron sab aduna kay kalinaw ilabi na sa emosyon ug sa hunahuna.