Binghay: Respetuhi imong panglawas

Sulod sa duha ka semana, duha sa akong suod nga higala ang nipanaw unya mao pa ra bay pag-retire. Subo palandungon kay wala nila ma-enjoy ilang retirement ug tinigom nga hinaguan sa tibuok nilang kinabuhi pagpanrabaho kay bag-o pa man sila nisulod sa golden years.
Karong adlawa akong tukion ang mga naandan, makatintal ug madalidali natong mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hinay-hinay nga pagkadaot sa atong lawas ug atake sa vital organs sama sa kasing-kasing, baga, kidney ug uban pa.
Kini’ng mosunod nga mga pagkaon angay hinay-hinayan pag-undang aron maka-enjoy pa ta sa mga nahabiling golden years diri sa yuta.
Labing una kining soda ug mga pastries (croissant, donuts) o mga tam-is nga pan labi na og naay palaman kay puno kini sa kalamay ug unhealthy fats nga segurado’ng makapasaka sa imong sugar. Gawas nga kusog kining makapatambok, bug-at og pasaka sa timbang ug dugo (high blood), makapasamot sab kini sa sakit nga diabetes ug sakit-sakit sa kasing-kasing.
Sa ilimnon, mas maayo nga herbal tea na lang, natural nga fruit juice o ang da best, tubig kay wa gyud ni kontra.
Sunod kining madali-dali nga instant noodles. Convenient ni kaayo kay igo ra butangan og init tubig apan daghan kini og sodium maong parat. Mosaka gilayon og samot imong pressure sa dugo maong ma-high blood unya mosaka sab ang cholesterol. Gawas pa, daghan kini og fats ug preservatives.
Sunod kining mga processed meats ug de lata kay puno kini og sodium ug preservatives para dugay madaot. Daghan sab ni og nitrates ug nitrites nga maoy paborito sa mga cancer cells.
Lain sab ning pagkaon og hilaw nga karne sama sa sushi o hamburgers nga hilaw-hilaw pa kay delikado kining magdala og pathogens sama sa E.coli o salmonella nga makaingon sa sakit sa tiyan ug pagsuka-kalibang unya ang bacteria nga nagpabilin sulod sa lawas delikadong mosanay.
Walay kumo ang preskong karne, isda o plant base nga mga pagkaon kay gawas nga presko likay sab sa sakit-sakit.