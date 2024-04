Binghay: Respituhi imong kaugalingon

Kitang mga hamtong na kanunay magmatngon nga di makalapas sa katungod sa uban unya ang atong mga kabanay kanunay sab natong gipahimangnuan sa paghatag og respito sa uban.

Apan ang nga pangutana, ikaw ba sab nga nagbasa ini karon naghatag ba og respito sa imong kaugalingon?

Diay mga tips nga akong ipa-ambit gikan ni life coach Michael Sauya sa iyang artikuko nga giulohan og “How to respect yourself”:

Pinaka una, pahati og bud­get o gastuhi sab ang imong kaugalingon kay nag­segi na lang ka og panabang sa uban unya usahay ma­ka­limtan o wa na hinuoy ma­habilin alang nimo. Palita ang butang nga imong gus­tong maangkon, kaon sa imong gustong kan-on, biyahi sa lu­gar nga gusto nimong maabot.

Kon dunay nanaot o nagpakauwaw sa imong dignidad, deritsuha o prangkahi pag-estorya aron mahibalo siya nga wa ka kauyon sa iyang mga binuhatan ug sinultihan batok nimo. Ayaw siya pasagdi nga magsegi og panaot nimo aron mo undang sa iyang kalaki.

Sunod, ayaw pag-apil apil sa mga kalihukan o party nga wala ka imbitaha aron di ka mauwawan unya kon giimbitar man ugali ayaw sab pagtinir og dugay aron makapahuway ang tagbalay.

Undanga na sab ang pagsegi og hangyo ug pakiluoy. Kon dili o wala na siyay gusto nimo, ayaw ipamugos imong kaugalingon.

Huna-hunaa usa una ka mosulti. Ang makadugog mohusga sa imong pagkatawo base sa 80% nga mga pulong nga moguwa sa imong baba. Dak-a hinuon imong dunggan sa pagpaminaw ug dughan sa pagsabot.

Undangi na pagpaminaw ug pasa sa way basihang tsismis sa kinabuhi sa uban. In other words, mind your own business.

Kat-uni pagrespito ang imong oras. Be on time hangtod nga maanad ka.

Bansay-bansaya ang imong kahanas aron imong maabot ang imong mga plano, tumong ug damgo.

Biya sa relasyon kon wa ka hatagi og balor o respito sa imong partner kay tataw kaayo ni nga di magdugay ug way kapaingnan.

Tarunga pagtratar ang u­­ban sama sa imong gusto kon unsaon sab ka nila pagtratar kun sa eningles pa ‘Do unto others what you want others to do unto you’.