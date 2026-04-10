Binghay: Samot ka alaot ang buhok

Kon magkaedaran na, ang atong buhok magkaanam na sab og kaputi ug kanipis.
Gawas sa genes nga nipison og buhok, kining mosunod makadaot sab maong angay minus-minusan ang paggamit ini.
Ang kanunay nga paggamit aning mga init nga tools sama sa flat iron, curling wands, blow dryers makapa-weaken sa punoan sa buhok labi na og bira-birahon kini inig pa style unya ang tumoy ma split ends na kay mouga na man ang buhok.
Sunod kining sobra paghugas o limpyo sa buhok gamit ang mga mga hair products nga dunay isog nga chemicals o alcohol base nga maoy makaingon pag-uga sa scalp ug brittle sab kay ma-wash out man ang mga natural oils ini.
Ang paggamit og pugong nga hugot sama sa lastiko para ponytails o isalapid ang buhok makadaot sab kay mabira o larot man ang punuan ini. Busa ayaw kanunaya ug permenintiha ang paggamit og pugong.
Ang pagsige og gamit og chemical treatments sama sa pakolor, bleaching, relaxing o pakulot makauga, split ends og patay sab sa buhok.
Gani bisag ang pagsudlay og kusog samtang basa pa ang buhok o paggamit og brush o sudlay nga di bagay sa hair type makadaot sab.
Kon magsige og painit sa adlaw nga way proteksyon ang ulo (payong o kalo), polusyon, o chlorine sa swimming pool makapaluya sab sa buhok.
Ang ka kuwang sab og nutrisyon sama sa protina, iron, vitamins (sama sa biotin) makaapekto sab sa pagtubo sa buhok.
Unsa may angay buhaton pag-atiman sa atong crowing glory?
Ayaw inadlawa ang paghuhgas sa buhok. Kon mahimo 2-3 lang kada semana unya paggamit og gentle shampoo nga imasahe sa scalp unya sundi kini og conditioner .
Kon basa pa gali ang buhok, hinaya pagpauga gamit ang humok nga toalya aron di kini mangalarot unya paggamit og sudlay nga dagko og ngipon. Pwede sab imong kamot imong gamiton pagsudlay.
Limitahi ang paggamit aning mga hair drying gadgets.
Mas maayo ang natural nga hangin pagpa-uga. Inom og daghang tubig ug Biotin, i-schedule ang patupi o putol kaon og daghang utanon, prutas og protina.