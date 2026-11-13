Binghay: Self-love

Nagsaulog ko sa akong adlaw’ng natawhan kagahapon maong ang akong lindog karon para sa akong mga kaedad nga duol o bag-ong nanga-senior citizen unya qualified na sab nga mo-retire kay magsugod na og dawat sa pension.
Ining panahona dagko o nakahuman na ang mga bata sa ilang pagtuon, gani ang uban nangapo na unya hinay-hinay nga mihangop sa katiguwangon.
Diay akong mga suhestiyon para magaan-gaan pagsugat ang retirement age.
Una, ayaw usiki ang imong nahabili’ng panahon nga mawad-an og tahod ang imong mga kabanay labi na og siyagit-siyagitan, insultuhon, ibaliwala imong mga pulong, buhat o tambag o pabation ka nga wa ka nay pulos .
Hinumdomi tibuok kinabuhi nimo imong gisakripisyio para nila aron sila makakaon, masininaan, naay kapuy-an, maayo og lawas, ug makalampos sa ilang pagtuon.
Panahon na sab pagpalayo sa mga tawong nakahurot sa imong enerhiya. Undanga na ang unlimited access ining ikaw pirmi ang daganan sa ilang mga isyu ma-emotionally o financial kay mas importante ang imong kalinaw.
Ayaw kakonsensiya kon ang imong kaugalingon na sab ang imong unahon kay pipila ka tuig biya ka nga maoy nag-atiman sa uban gani usahay imong mapasagdan na hinuon imong kaugalingon. Wa kini magpasabot nga dalo o laog ka.
Ayaw na sab pagpakiluoy nga mahatagan ka og pagbati ug pagtagad. Ayaw apasa o gukda ang mga tawo nga wa ka hatagi og bili kay ang tinuoray nga paghigugma di angay pangayuon.
Ayaw sab kahadlok pagbalibad sa tanang mga hangyo para lang malipay ang tanan. Kat-uni ang pagbalibad o sulti sa pulong “Dili” kay ang imong panahon og enerhiya mas importante.
Ayaw sab ikomparar ang imong kinabuhi sa ubang mga retirees kay lainlain man ang dalan nga gitadlas. Pasalamat hinuon sa tanang grasya nga imong nadawat sa imong naabot.
Katapusan, ayaw isakripisyo imong kalipay para lang malipay ang tanan.
Ayaw usiki imong nahabiling panahon sa pagpangita og paagi para lang malipay ang uban. Hinumdomi pagpili una sa imong kaugalingon.