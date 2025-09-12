Binghay: Spoiled ba imong bata?

Dali ra ta makapanaway kung makakita og bata nga sa sayong pangidaron spoiled na labi na kay hinatagan sa iyang tanang gusto ug pinatuyangan sa mga nagpalibot niya.
Kung di matuman iyang gusto, mo siyagit dayon magligid-ligid.
Kita nga mga edaran mapugas na lang og hatag para di tantong uwaw labi na kung naay daghang tawo nagtan-aw.
Basi sa gihimong pagtuon, normal ra sa mga bata nga nagpangidaron og 2-5 anyos nga medyo spoiled kay ining edara maglisod pa man ni sila og control sa ilang emosyon. Di sab ni sila ganahan makig-share sa ilang mga duwaan unya kusog mangigi.
Unsa may angay buhaton para inig ka dako-dako sa bata di na ma spoiled unya ma disiplina , mapasabot nga dili tanan niyang gusto matuman.
Makat-on sab ang mga bata sa paghuwat sa ilang torno, pakigbahin sa ilayng butang og pag appreciate.
Una, ‘No is No’. Di kay mo balibad unya human sa pipila ka minuto mo tando na sab unya mo ingon ‘basin o seguro karong taud-taod mosugot na’. Maglibog na hinuon ang bata kay nagbali-bali man sa tubag .
Dapat consistent ka sa imong mga tubag, punto og baruganan. Pa anad sab kini sa mga bata pagsabot nga kung mo ingon si mama o si papa nga dili, dili sab gyod mahitabo o makuha ilang gusto bisan pa og magpakiluoy, mo hangyo o mangluod.
Likayi og pamalit diha-diha dayon og mga duwaan o butang nga ilang nagustuhan. Kung naa man gali silay gusto, pasabta ang bata nga ila kining hinay-hinay og tigom gikan sa subra balon o pina-agi og paghatag og premyo kung makahimo sa ilang mga gi assign nga trabahoon, makahimo og maayong binuhatan o ginbuhataon sa balay .
Pina-agi ini, ma ingganyo sila pagtuman para ilang hinay-hinay nga makuha ilang gusto.
Mas maayo ang paghimo og kaugalingong ‘in-house rules’ unya dapat apil sila sa pagpanday ini.
Mas mo apil ni sa pagpatuman kung sila mismo maoy mangita og tukmang silot nga ipatuman kung makasala o nakalapas sa gisabutan.
Ikaw nga ginikanan dapat maoy mo model sa pagka-mangihatagon ug matinahuron.