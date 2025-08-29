Binghay: Timailhan kon wa nay gugma ang pares

Nagpahimalad si Gina (tinuod ngalan gitago) dihang gibisitahan siya og usa ka psychic nga nibasa sa iyang kapalaran. Wala siya katuo kay giingnan man siya sa psychic nga dili molahutay iyang kaminyuon kay magkabulag man kuno sila sa iyang bana.
Wala motuo si Gina sa mga gipangtag-an sa palm reader kay lagi niadtong panahona malipayon man siya ug iyang bana sa ilang pagpuyo.
Human milabay ang 10 ka tuig nilang panag-ipon, hinayhinay namatikdan ni Gina nga nagkaanam og palayo iyang bana.
Karong adlawa atong tukion ang mga timailhan kon ang imong pares wala na mahigugma nimo sama sa sitwasyon ni Gina.
Una, hinayhinay na kining modistansiya unya wala nay interes nga makigkukabildo sa bana o asawa. Mawad-an na sab kini og gana makighilawas bisag halog o halok unya dili na sab ni moparayeg.
Dili na sab ni mag-effort o mangita og paagi nga magka-close mo sama sa pagplano nga mag-date, manggawas nga kamo rang duha o magpakita og concern para sa imong mga panginahanglan o pagbati sa patner.
Magsige na lang sab ni og panaway og pangita og sayop nga makapagamay sa pagtan-aw sa kaugalingon.
Magpalayo na sab kini unya daghan na kaayo og rason para dili mo magkauban kay mas gusto pa ani niyang mag-inusara o mogawas kauban ang uban.
Moundang na sab ni siya og estorya mahitungod sa mga plano sa ugma nga naa o apil ka.
Kon ugaling maglalis o away mo, dili na ni siya maningkamot nga magkauli mo o magkaayo ang buot aron masulbad ang isyu. Ang uban nga dili makig-estorya mangita hinuon og paagi nga makasibat maong mosamot og kadilaab ang kayo sa away.
Moundang na sab ni siya og pakita og pasalamat o pagdayeg sa mga nahimo nimo para mapadayon ang maanindot ninyong relasyon unya tuyuon hinuon niya nga magpa-busy-busy aron dili na mo magkaestorya.
Walay pugsanay. Kon mawala na man ugali ang gugma, nganong dili man lingkuran ug estoryahan aron magkasinabot, makaplano og maka-move on mong duha.
Pilay palad basig naay laing plano ug dalan para sa inyong ugma.