Binghay: Timailhan sa suyaan

Ang suya usa ka emosyon nga lisod angkunon. Lahi kini sa ubang emosyon nga daling mailhan sama sa kasuko, kahadlok, kalipay, kaguol o kahingawa. Panagsa ra kaayo ka makadungog sa tawo nga prangka’ng moangkon nga siya nasuya nimo.
Gani kadtong kusog mopakpak sa imong atubangan mao sab hinuon to ang masilag og di kaagwantang magtan-aw sa imong kalampusan.
Kusog kunuhay mopahiyom sa imong atubangan apan sa hilom nagligutgot og dumot sa kasuya.
Kining mosunod maoy mga timailhan sa suyaan:
Kon naa kay kalampusan ingnon ka dayon nga pa suwerti-suwerti na. Daghang tumutumo o himuhimo nga rason apan di kadawat nga nilampos ka tungod sa imong kaugalingong paninguha ug paningkamot.
Ang uban modayeg kunuhay apan dunay pakapin nga insulto. Pananglitan mo ingon ‘Wow! ka dato na nimo. Aw kinsa may di madato nga non-stop man sab ka mokayod ug overtime maong imong dagway wa say pahuway.”
Sunod kining panan-aw nga ang tanan kompetensiya. Pananglitan tampo ka og estorya unya magpakita ka og hulagway sa imong bakasyon, iya sab dayong birahan sa iyang mas nindot, mahal ug maayo nga bakasyon sa exotic nga lugar aron walay makalupig. In other words, nangilog siya sa spotlight sa imong kalipay.
Sekreto sab ni siyang mangopya o mosuon nimo apan di modawat. Mahibulong na lang ka kay parehas na mo og brand sa mga gamit o kaha parehas na mo og mga panghunahuna, punto o desisyon.
Ang iyang mga pasiaw paingon sa pakauwaw (gikan sa imong panagway, trabaho, relasyon o mga kadaugan) labi na kon naay daghang tawo sa palibot.
Kon imong koreksiyunan nga nasakitan ka, moingon dayon nga di man ka kadawat og komedya.
Kusog sab ni siyang mo-discourage sa imong mga positibong plano sama sa pagpadayon pagtuon, pagsugod og negosyo, pangita og laing trabaho. Imbes i-encourage ka, maglitaniya hinuon kini og mga posibleng problema nga imong masugatan aron di ka mopadayon.
Sweet sa imong atubangan apan sa imong pagtalikod mapuno ka sa duslak sa tamay ug panaway.