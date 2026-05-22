Binghay: Timailhan sa tawong’ di ka kumpiyansaan o kasaligan

Sa gatusan nimo nga mga nakaila, duna gayuy uban nga mabudhion kay inig talikod nimo ikaw ra gihapon ang libakon.
Kining mosunod maoy mga timailhan sa mga di angayang ka kumpiyansaan o kasaligan:
Bakakon. Kini sila kanunay mamakak. Magsugod sa gagmay nga bakak hangtod na sa sige og balik-balik, magkaanam ka dako ang mga bakak.
Sunod kining di motuman sa ilang saad. Ang balik-balik nga pagbuhat ini makaguba sa pagsalig/kompiyansa labi na sa gisaaran kay kini magpakita nga wa siyay respeto ug kaugalingong tulubagon . Ang iya rang kaugalimgon pirming magbuot o matuman.
Kini sang tawo nga ipanabi ang sekreto sa uban. Kon siya manabi nimo mahitungod sa uban, dako sab og purohan nga inig talikod nimo, ang imong sekreto na sab ang ipanabi niya sa uban.
Relationship based on benefit. Pasabot, momaayo lang ni siya nimo og dunay siyay tuyo o gikinahanglan nimo apan kon makuha na niya, i-deadma na ka.
Kini sang mga higala nga di consistent. Di maghaom iyang mga aksiyon o binuhatan sa iyang mga pulong.
Palayo sab ining mga higala nga di kadawat sa kapildihan o sayop. Para nila ang sad-an kanunay ang uban, dili sila. Para nila sila kanunay ang insakto. Duna say mga higala nga imbes moduyog sa kapildihan o kasakit, maghudyaka na hinuon sa imong kapakyasan, kauwaw . Kusog kining manggamit sa uban.
Kini sang higala nga way klarong suporta. Imbes modasig nimo para imong makab-ot imong mga damgo ug tinguha, awhagon hinuon ka pagpili og dautang choices unya ibalewala ang imong personal nga kaayuhan. Ang tinuoray nga pagsuporta di magduot sa kadautan.
Kini sang way respeto sa imong boundaries maemosyonal, pinansiyal, o personal. Pagbantay sab ining higala nga daghan og pangutana mahitungod sa imong personal nga kinabuhi apan di mo-share sa iyaha.
Katapusan, mailhan nimo nga di siya tinuod nga higala kay dali kining makasibat kon di na convenient o sayon para niya ang sitwasyon labi na og wa na siyay makuha nimo.