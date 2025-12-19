Binghay: Tips aron di mahimong makaluluoy sa katiguwangon

Akong lindog karong adlawa magtuki og mga tips pangandam sa katiguwangon para sa mga hapit na ma senior citizen sama nako ug aron sab di mahimong makaluluoy kon mo-retire na.
Ayaw og sige og sapupo og segi'g tabang sa kapamilya o higala . Pagbilin ug pagbahin sab intawon imong kaugalingon. Ok ra na ang pagkamanggihatagaon apan hatagi sab og limitasyon ang imong pagpahuwam. Di ni siya pagdinalo kay important nga dunay kay gihapahat para sa kaugalingong kaugmaon.
Hinumdumi biya nga kon wa ka nay nahot di biya magarantiya nga dunay mosukli sa imong kamaayo og mohatag sama sa imong gibuhat para sa uban.
Samtang bata-bata palayo pa, hinay-hinay nga magplano sa katiguwangon. Pagtigom, pag-invest, hunahunaa daan asa magpuyo o panginabuhian kon wa nay trabaho. Di pwede ng moingon ta nga ‘ahala na akong anak nako’. Ang tinuoray nga paghigugma sa pamilya mao ang di pagsalig nila sa imong katiguwangon.
Ayaw pagsalig sa imong mga anak. Kini sila mangaminyo, maglain unya duna na say ilang kaugalingong pamilya. Di malikayan nga usahay di mo magkasinabot sa imong bayaw maong seguraduha nga kaya ra nimong mbuhi bisag walay abag gikan nila.
Kon motabang o moabag man ugali, blessing na ni apan di obligasyon busa ayaw kwentaha o ipamugos nga tabangan o suklian ka sa imong mga kahago o gipangbuhat para nila sa gagmay pa sila. Hinayhinay nimong dawaton ang kamatuoran nga kon maminyo na imong mga anak, mausab na sab ilang priorities. Di na ikaw ang ang kanunay mag-una unya normal ra kini og di angay ikahiubos kay apil man kini sa ilang pag-mature isip anak.
Atimana imong panglawas. Mas barato ang mga supplements o vitamins kaysa tamabal o hospital bill. Aron di ka makapabug-at sa imong pamilya, atimana imong kaugalingon, kaon og daghang preskong utanon o lagutmon, pag-ehersisyo, katulog og insakto. Hinumdomi nga mas mahal ang magasto kon edaran na kay wa nay modawat nga health insurance.