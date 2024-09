Binghay: Tips pagbalansi sa trabaho ug pamilya

Aron di ma diskarel sa dalan sa malipayong kinabuhi, diay mga tips nga akong ipa-ambit pagbalansi sa trabaho ug pamilya aron makab-ot ang gitinguhang kadaogan sa natad sa pagpanrabaho ug palambo sa banay.

Kining maongg tips maka­tabang para maka focus sa trabaho ug makahatag sab og quality time sa mga minahal lakip mga hobbies nga atong gikalingawan.

Matod ni Jennifer Herrity sa iyang artikulo nga Tips to help balance your work and family life, kining mosunod makatabang kung unsaon pagbalansi sa duha.

Una, ayaw sige’g tando o sugot. Kat-uni ang ang pagbalibad bisag unsa pa kalisod labi na sa imong mga supervisor/amo kay ang mahitabo kung magsegi ka og tando sa tanan nilang ipabuhat nimo magsalig na lang hinuon sila nimo .

Ang resulta ma overwhelmed ka sa ka daghan ug ma stress na hinuon unya mohinay na imong production o performance. Di na sab de kalidad imong outputs o agi.

Una ka mo tando, huna-hunaa una kung makaya ba sa imong schedule nga di masakripisyo imong panahon para sa pamilya ug kaugalingon.

Sunod pag himo og kalendaryo sa imong mga activites sa trabaho ug balay unya seguraduha nga di kini magsapaw o maglumpong. I-apil og suwat sa kalendaryo ang imong obligasyon sa banay lakip pagtunga sa mga kalihukan sa mga bata sa eskwelahan og sa inyong date night sa imong pares og obligasyon pagsimba.

Pag practice og mga stress relief nga mga kalighukan pawala sa stress sama sa exercise, yoga, walking, jogging bisag 30 minutos lang kada adlaw. Kining mga buhata makapa-himsog sab sa panglawas ug panghuna-huna.

Pwede sab ka mag-practice og mga relaxation techniques sama sa meditation og lawom nga pagginhawa.

Katapusan ang pagban­say-bansay sa mga healthy habits sama sa pagkaon og balansi og healthy meals kay kini makatabang pagpalagsik sa imong immune system ug pa improve a imong mood unya pa-ubos pa gayod sa imong blood pressure.

Ang insaktong oras sa pagkatulog makatabang og dako pagbalansi sa imong trabaho og kalihukan sa panimalay.