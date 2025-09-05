Binghay: Unsa may kasagarang makaguba sa kaminyuon

Normal ra ang panagbangi matag karon ug unya sa magtiayon basta dili lang sab kanunayon.
Unsa may mga kasagarang mga rason nganong maguba ang kaminyuon?
Ang kanunay nga pagpamasangil labi na kon ang usa maghunahuna nga siya permi ang insakto unya ang sad-an kanunay ang iyang pares. Ang kapait kay ang sigehan niya og basol mogamay ang pagtan-aw sa iyang kaugalingon kay iyang paminaw permi na lang siya ang sad-an ug wala na gyud siya’y nahimong maayo o insakto.
Ang pagbalik-balik sa nangaging mga sala o sayop usa sab sa makapabungkag sa kaminyuon labi na og ang hisgutan ang mga kanhing karelasyon o mga bakak. Samot pa gyud kon dili malimtan ang mga sakit nga gibati sa mga nanglabay nga kasinatiang nakasamad sa kasing-kasing.
Kining pagbungol-bungol o pangluod nga maabtan og semana o bulan delikado sad nga makapahunahuna sa posibleng panagbuwag. Kon mag-away man ugali, angay likayan ang paglitok sa pulong nga buwag kay delikado kining tinud-on sa pares labi na og dili na kaagwanta.
Kini sang sobra ka kuripot o pagtagutago og sapi. Sakit kini dawaton labi na kon nagkabikos-bikos ang pares pagpangita og paagi para mabuhi ang pamilya.
Ang pagkayawyawan o nagger makaguba sab sa panag-ipon. Walay bana o asawa ang gustong mopauli sa balay nga gubot, hugaw, ug saba nga murag walay kalinaw.
Ang pagkumparar sa pares ngadto sa uban makaguba sab sa kaminyuon labi na og magsugod na og flirt-flirt unya murag dalaga o ulitawo ang barog ug binuhatan.
Lain sab ning magsige og kompetensiya sa usa'g-usa. Imbes magtinabangay, maglumba na man hinuon kon kinsay mas dako og kita, daghan og kahanas o mas taas og naabot.
Kini sang pag-apil-apil sa in-laws makatampo sab sa pagkaguba sa relasyon labi na og magdapig-dapig imbes motabang para magkauli o magkasinabot.
Ang kakulang sa panahon sa usa'g-usa makapalayo sab sa relasyon labi na kon magsige na lang og trabaho o atiman sa mga bata unya mataligam-an na ang mga panginahanglanon sa bana o asawa.