Binghay: Way perpekto nga ginikanan

Ang akong lindog karon mahitungod sa paghatag og suporta ngadto sa atong mga anak labi na sa mga bag-ong nahimong mga ginikanan aron mas mapadako ang mga bata nga himsog, intelihente, ug labaw sa tanan malipayon.
Diay pito ka lainlaing klase sa suporta nga angay natong sabton ug bansay-bansayon isip ginikanan:
Una kining emotional support sama sa paggahin og oras sa pagminaw nila nga way pakapin nga sermon, yawyaw o paghusga. Angay natong sabton nga usahay ang gusto sa mga bata nga masabtan sila sa ilang sitwasyon og gipangbati.
Ikaduha ang atong presensiya, di lang puro sapi. Tinuod kita tanan nagkinahanglan man og financial support apan mas ilang mapabilhan ang imong oras nga gigahin para nila, bonding o bisag simple nga paglitok sa pulong pagpangumusta.
Sunod, Guidance dili Control. Tinuod atong mga anak nagkinahanglan kanunay og direksiyon ug tambag basta di lang pinugos nga mura na hinuon sila og matuak. Ang bata mas makat-on kon duna kay ihatag nga kumpiyansa sa ilang mga desisyon nga pillion aron matunhay ang ilang dalan nga padungan.
Ikaupat kining gitawag og ‘Safe Space’ pasabot nga bisag nasayop sila sa ilang desisyon duna gihapon silay kapaulian nga way diha-diha nga paghusga.
Lain sab ning Affirmation. Ang paghatag og pagdayeg sa ilang mga maanindot nga nabuhat pinaagi sa paglitok sa pulong nga “proud ko nimo’ o ‘ok ra kon masayop o mapilde’ kay dako kaayo ni og matabang sa ilang kaugalingong kompiyansa.
Dayon kining consistency, dili magpaling-paling karon maayo o buotan unya pagkaugma sige og kasuko o high blood. Mas secured ang bata kon iyang matag-an ang imong pagtratar nila di ng mokalit lang og isog.
Sunod Role Modeling. Mas motuo ang bata sa ilang nakita kaysa imong isulti nila. Ang kinaiya o batasan sa ginikanan mao sab ni ilang sundon.
Sa tinuod lang, way perpektong pamilya. Ang gusto sa mga bata nga unta ilang ginikanan mahibalong maminaw, mosabot, ug mosuporta nila bisag di sila perpekto.