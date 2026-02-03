‘Binombahay sa Dalaguete’ karon

Makigbinukbokay si Filipino Angelus Pilapil kang South Korean Dae San Yoon sa main event sa "Engkwentro 17 - Binombahay sa Dalaguete" boxing promotion karong Miyerkules, Pebrero 4, 2026, sa Dalaguete Gym sa Lungsod sa Dalaguete, Cebu.
Ning awaya, ilugan nila ni Pilapil ug Yoon ang bakanteng World Boxing Organization (WBO) Oriental Youth flyweight strap.
Si Pilapil, kinsa mosagubang sa labing una niyang regional title bout, nipadayag sa iyang grabe kahinam nga maangkon ang titulo.
Sama ni Pilapil, nipadayag sab si Yoon sa iyang dakong pagsalig nga modaog.
Si Pilapil, kinsa sakop sa ARQ Boxing Stable sa Sugbo, adunay perpektong 6-0 , 3KOs nga rekord samtang si Yoon adunay 4-2-2, 1KO nga baraha.
Sa undercard, magsangka sila si Speedy Boy Acope (6-2, 4 KOs) batok Allan Alberca (13-9, 8 KOs), Rhonvex Capuloy (13-4-3, 10 KOs) batok Jason Tinampay (14-23-2, 11 KOs), Berland Robles (12-1-1, 5 KOs) batok Clyde Azarcon (17-18-1, 6 KOs), ug Carl Penedo batok Jovel Siervo (0-1). / EKA, ESL