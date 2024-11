Binuakay sa tabla

Buakon sa Brgy. Ginebra Gin Kings ug TNT Tropang Giga ang ilang panagtabla sa ilang panagharong og balik karong alas 7:30 sa gabii, Miyerkules, Nobiyembre 6, 2024, sa Game 5 sa best-of-seven championship series sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 49 Governors’ Cup sa Smart Araneta Coliseum.

Ningdominar ang Tropang Giga sa nag-unang duha ka duwa sa series, 104-88, ug 96-84, apan ningbawos ang Gin Kings sa nagsunod duha ka duwa, 85-73, ug 106-92, aron himuong best-of-three ang panagparang.

Ning sangkaa, dili ikalimod nga ningtapon sa Gin Kings ang momentum sa series ug niangkon niini mismo si Tropang Giga coach Chot Reyes.

Apan labing seguro, adunay giandam ang Tropang Giga aron pag-alkuntra sa maayong gipakitang duwa sa Gin Kings sa niaging duha ka duwa hilabi na ang resident import niining si Justin Brownlee.

Sa Game 4, ang Gin Kings nirehistro og impresibong 56.3 fieldgoal percentage ug 3-of-5 o 60 percent sa four-point zone.

Apan gitino ni Gin Kings coach Tim Cone, dili lang opensa ang makapadaog ug mas mahinungdanon ang depensa hilabi na sa finals series.

“This is the finals, it’s going to be a tough go offensively always in the finals. Everybody wants to win so badly that it’s never just about making shots,” matod ni Cone nga napatik sa www.pba.ph.

“It’s always about how much guys are going to defend and rebound and hustle. And that’s what we’ve been able to do this last two games.” / ESL