Binuhi’ng hayop di pahigtan aron makagawas atol sa emerhensiya

Nanawagan ang hunta probinsyal sa mga adunay binuhi nga mga hayop nga likayan ang paghigot kanila aron maluwas panahon sa emerhensiya o kalamidad.
Subay sa nagkadaiyang panghitabo sa Sugbo diin ang labing uwahi ang linog, bagyo ug sunog, ang mga pet owner sa Lalawigan sa Sugbo giawhag nga dili isulod sa tangkal ang ilang mga hayop.
Kini gipaagi sa usa ka resolusyon gipangamahanan ni Bokal Dason Lorenz Lagon sa tersero distrito nga gipasar atol sa session niadtong Oktubre 20.
Ang maong resolusyon giduso pipila ka adlaw human sa nahitabong sunog sa Brgy. Duljo Fatima, Dakbayan sa Sugbo nga nikalas og duha ka mga binuhing iro.
Gisundan sab kini sa pipila ka mga hayop nga nangamatay atol sa pagtay-og sa magnitude 6.9 nga linog sa Northern Cebu.
Gipahinumdoman ni Lagon ang pet owners nga angayan nga mahimong responsable ang mga tag-iya pinaagi sa pagsubay sa Animal Welfare Act of the Philippines.
Iya sab gimanduan ang mga local disaster ug rescue units nga pahibaw-on ug pasabton ang mga konstituwente niini sa disaster preparedness nga dili molimit sa pagsagop sa kaugalingong kinabuhi. / ANV