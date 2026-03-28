Binuhi’ng iro ni Atoy nagpaabot sa iyang pagpauli

Nag-atang sa pag-uli sa iyang amo ang lima ka tuig nga aspin (asong Pinoy) nga ginganlan og Shawie nga binuhi ni Renato ‘Atoy’ Belanizo, nga gipusil patay sa guwardiya niadtong buntag sa Biyernes, Marso 27, 2026.
Sukad niadtong Marso 27 sa gabii wa na mahimutang ang maong iro nga daw adunay gipangita.
Gipasabot sa kabanay ni Belanizo nga dili pa makauli ang ilang amahan, hinungdan nga dapit sa pultahan natulog ang maong iro.
PINANGGA NI ATOY
Naandan sa maong iro nga dad-an og pagkaon sa biktima ug kugoson. Gani, giisip sa biktima nga anak ang maong iro nga kanunay’ng idulog sa pagkatulog.
Ang asawa ni Atoy ni si Mariven misaysay nga kalit lang mohilak ang iro sukad nga wa na mahiuli ang iyang bana, nag sige nalang pud og atang sa hagdanan si Shawie nga nagpaabot. / JDG