Binukbokay karong gabii sa Robinsons

Grabeng binukbokay ang gilaumang masaksihan karong Dominggo, Hulyo 26, 2026 sugod sa alas 6:00 sa gabii sa Robinson’s Galleria sa pagpahigayon sa “Fist of Fury 12” boxing promotion.
Ang nagpasiugda sa promosyon nga si Cebuano boxing patron Lorenzo “Chao” Sy nipasalig nga tanang mga away sa promosyon pulos makahatag og tagbaw sa mga mahiligon og boksing.
“Dili man ko ganahan ang dagandagan nga away. Gusto nako kanang sinumbagay gyud, wala’y daganay,” matod ni Sy.
Si Sy, kinsa tag-iya sa Chao Sy International Promotions (CSIP), nakigtambayayong sa Hong Kong-based Verano Boxing Gym, nga gipanag-iya ni Jake Verano, alang sa pagpahigayon ning maong promosyon, nga libre alang sa publiko.
Sa main event, si Carlo Bacaro sa Sugbo makig-away ni Channarong Injampa sa Thailand alang sa inilugay sa bakanteng World Boxing Foundation (WBF) Silver welterweight title.
Si Bacaro, kinsa kanhi boksidor sa Omega Boxing Gym, adunay 14-2, 8KOs nga rekord samtang si Injampa adunay 21-25, 15KOs nga rekord.
Mopakita sab og aksiyon ang wala’y pildeng boksidor ni Verano nga si Saagar Pradhan batok kang Chan Sala sa Thailand sa usa ka non-title bout.
Si Pradhan adunay 8-0, 3KOs nga rekord samtang si Sala adunay 13-12, 8KOs nga rekord.
Magsinumbagay sab sa promosyon sila si Junebirth Bantay sa Chao Sy stable batok Joseph Lanat sa Zamboanga, Jaervi Hernani sa Verano stable batok Norman Russiana sa Mandaue CIty, Wengel Mendoza sa The Legend Home Boxing, Cebu batok Alvin Yongco sa Asturias Boxing Stable, Robert Jon Seares sa Punta Princesa, Cebu City batok Junriel Dominic Navares sa Cebu City, ug Ken Danila sa Gerry Peñalosa Boxing Stable batok Jeffrey Stella sa Asturias Boxing Stable. / ESL