Binukbokay mahitabo sa Vaño Beach

Sa labing unang higayon sa Sugbo, adunay mga binukbokay sa nagkadaiyang contact sports ang ipahigayon sa usa ka beach resort.
Gitumbok mao ang 1st Mactan Fighting League (MFL) nga ipahigayon karong Mayo 31, 2026, sa Vaño Beach Resort sa Barangay Marigondon, Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Ang kompetisyon nga opisyal nga gilusad kagahapon, Biyernes, Mayo 15, sa usa ka kan-anan sa Baseline Center sa Dakbayan sa Sugbo, gilangkuban og Muay Thai, kickboxing, mixed martial arts (MMA), ug boxing.
Gipasabot ni MFL promoter Lica Noynay nga ang ilang tuyo ug tumong sa pagpahigayon ning maong kompetisyon mao ang paghatag og oportunidad sa fighters nga makabaid sa ilang abilidad hangtod nga makahimo og dakong pangalan sa natad sa martial arts.
“Simple ra gyud ang among goal – to promote fighters nga wala nahatagan og opportunity before,” matod ni Noynay kinsa maoy tag-iya sa Cebu Fighting Ground (CFG) gym.
Ning maong tahas, si Noynay nakigtambayayong sa tag-iya sa Lapu-Lapu Striker gym nga si coach Danzle Tulod.
Gipasabot ni Noynay nga premiro pa lang kini sa ilang giplano nga sunodsunod nga kompetisyon sa umaabot.
Ang lakang nila ni Noynay ug Tulod nakakuha og dakong pagdayeg gikan ni Yaw-Yan Ardigma Cebu CEO/founder Benigno “Master Ekin” Caniga Jr. kinsa nitabang sa laing aspeto kabahin sa pagpahigayon sa MFL.
“Nindot ni nga series kay ma-showcase sa atong fighters ang ilang talent,” matod ni Master Ekin kinsa maoy nagpasiugda sa Ground and Pound series kaniadto.
Si Tulod kinsa maoy naghan-ay sa tanang mga parisan sa MFL, nipasalig nga pulos dekalidad nga mga binukbokay ang masaksihan.
Sa main event sa kompetisyon, magkombati sa usa ka Muay Thai bout sila si Anthon Rey “Signal No. 4” Divinagracia sa Lapu-Lapu Striker ug Christian “Rocket Bunny” Belarmino sa Atlas Muay Thai Fitness.
Aduna pa’y daghang gilaumang kulbahinam nga mga away ang masaksihan sa kompetisyon. / ESL