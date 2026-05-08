Binukbokay na karon sa coliseum

Gilaumang mosubay ang tanang mga dalan paingon sa New Cebu Coliseum karong Sabado, Mayo 9, 2026, gumikan kay masaksihan na ang gikahinamang pagbalik sa big time boxing sa makasaysayong venue sa pagpahigayon sa “Fist of Fury X - The Eliminator” boxing promotion.
Sa main event ning maong boxing card, nga gipasiugdahan sa Chao Sy International Promotions ni Cebu sports patron Lorenzo “Chao” Sy, magbinukbokay sila si Filipino Ian Paul “The Assasin” Abne sa Cebu-based ARQ boxing stable ug Chinese knockout artist Dianxing Zhu alang sa International Boxing Federation (IBF) minimumweight world title eliminator.
Ang modaog ning awaya mao ang mahimong mandatory contender ni IBF minimumweight champion Pedro Taduran kinsa personal nga maniid sa kon kinsa man gani ang sunod nga mosuway pag-ilog sa iyang korona.
“Akong ibalik ang big time boxing sa Cebu. Magsige ta’g promote, Philippine championship, regional hangtod nga world title fight,” matod ni Sy sa press conference nga gipahigayon human sa official weighin kagahapon, Biyernes, Mayo 8, sa New Cebu Coliseum.
Katapusang adunay dakong boxing card nga gipahigayon sa Cebu Coliseum niadto pang Nobiyembre 26, 2016 diin nidaog si kanhi ALA boy Milan Melindo batok kang Thai Teeraphong Utaida pinaagi sa unanimous decision aron angkunon ang IBF interim light flyweight belt.
Pagsugod pa lang sa press conference, niinit dayon ang palibot dihang gilab-as sa kampo ni Zhu ang bahad niini nga pakamangon si Abne.
“We will fight to win. We will win by knockout,” matod sa manager ni Zhu nga si Robin Wong.
Dihang gikuhaan og reaksyon, si Abne niingon: “Tan-awon lang unya nato, pinaksitay ni. Panandoy nako ni, dili ni nako usikan.”
Si Zhu adunay 16-1, 14KOs nga rekord samtang si Abne adunay 12-0-2, 4KOs nga baraha.
Sa top supporting bouts, magsangka sila si Jimuel Aranas (8-3-1, 4 KOs) batok Jeric Noynay (5-2, 1 KO) alang sa inilugay World Boxing Foundation (WBF) Silver flyweight belt samtang magsumbagay sila si John Paul Gabunilas (10-4, 7 KOs) batok Ramil Roda (7-3-2, 4 KOs) alang sa inilugay sa Philippine Boxing Federation (PBF) super-flyweight title.
Sa undercard, magpinaksitay sila si Jubert Cahimat (4-0, 1 KO) batok Mark Sabang (5-2-1, 3 KOs), Jony Mar Loreno (2-0-1, 1 KO) batok Kei Mark Akut (2-4-1, 2 KOs), Carl Penedo (2-0, 1 KO) batok Marlon Alejandro (6-11-2, 1 KO), Justin Trazo (1-0) batok Conrad Jason Agujar (0-5), Chinses Aqoian Li batok Jerson Baclohan (0-1), ug Venance Dances (0-0) batok Norman Rusiana (1-10-2).
Magsilbing lamas sa promosyon mao ang amateur fights nga sugdan pagpahigayon sa alas 4:00 sa hapon. / ESL