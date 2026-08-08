Binukbokay sa Asturias karong gabii

Magbinukbokay na sila si Arlando Senoc ug Jhonrey Labajo sa main event sa gipasiugdahan sa Big Yellow Boxing Promotions nga “Bakbakan Siete” karong Dominggo sa gabii, Agusto 9, 2026, sa Asturias Sports Complex sa Lungsod sa Asturias, Cebu.
Si Senoc, kinsa usa sa sumosulbong nga mga boksidor sa Sugbo ug sakop sa Big Yellow Boxing Promotions, naggunit og 8-0, 7KOs nga rekord samtang si Labajo adunay 4-5-2, 4KOs nga rekord.
Sa laing bahin, nailisdan ang orihinal nga kontra ni Hung Lee sa Taiwan nga si Reycar Auxillo sa top supporting bout.
Dili makapadayon sa pag-away si Auxillo gumikan kay giingong naangol kini atol sa ulahing bahin sa iyang preparasyon.
Gipuli ni Auxillo mao si Carlo Demillo sa Negros Occidental.
Sa laing mga away, magsangka sila si Deams Lloyd Valdez batok Zairus Esito, Kyle Sumalinog batok Mario Bersano, Venance Dances batok Nino Jayl Malbago, ug Ruel Compuesto batok Bryan James Wild.
Magsilbeng lamas sa promosyon mao ang amateur fights, nga ipahigayon sa dili pa sugdan ang binukbokay sa professional rank.
Ang promoter nga si May Flor Tio sa Big Yellow Promotions nakigtambayayong sa Local Government Unit (LGU) sa Asturias ubos sa liderato ni Mayor Dongkoy Dumdum alang sa pagpasiugda ning maong promosyon. / ESL