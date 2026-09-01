‘Binukbokay’ sa Brgy. Day-as karong Sabado

Human sa daghang katuigan gikan sa pag-undang niya sa pagpasiugda og mga promosyon sa mixed martial arts (MMA) sa Sugbo, mobalik si Yaw-Yan Ardigma Cebu CEO ug Founder Master Benigno “Ekin” Caniga Jr. sa eksena ning paugnat sa kusog nga nagkatay na sa iyang kaugatan.
Ning maong lakang, gibanhaw ni Master Ekin ang Cebu Fighting Championship alang sa pagpahigayon sa “Kumbati na! Return of the Warriors” karong Sabado, Septiyembre 5, 2026, sa Brgy. Day-as Multipurpose Complex, ning Dakbayan sa Sugbo.
Ang promosyon gilusad pinaagi sa usa ka press conference sa Martes, Septiyembre 1, nga gipahigayon sa nahisgutang venue.
“After eight years, I’m back,” matod ni Master Ekin kinsa gawas sa CFC, mao sab ang nag-organsiar sa “Ground and Pound” ug “Cebu Extreme Fight League” professional MMA series kaniadto.
Gipasabot ni Master Ekin nga nadasig siya sa pagpasiugda og balik og promosyon gumikan kay iyang nabantayan nga nagkalingaw na ang MMA sa Sugbo.
Ning pagbalik ni Master Ekin sa senaryo, ang karaan niyang fighter nga si Renan “Flash” Noblefranca maoy mopakita og aksiyon sa kickboxing main event batok kang 2024 National Muay Thai gold medalist Jhan Villegas sa Dumaguete City.
Sa MMA main event, makigbinukbokay si Owen Fabular sa Dumaguete City batok kang Janc Clark Barbaso sa Cadayan de Oro City.
Sa co-main event sa MMA, si Zen Pacible sa Project X Fight Team sa Mandaue City makigbatok ni Trister Yasay sa Equilibrium Fitness Center sa Cagayan de Oro.
Samtang sa MMA, amateur co–main event, magkombati sila si Alex Mabaquiao Jr. sa Saint Warriors/Jiboia Phil. Sa Talisay City batok Div Boja sa Tiger Muay Thai sa Panglao, Bohol.
Si Brgy. Day-as Captain Freddie Esmas nisaad og kinatibuk-ang suporta ning pagbalik sa senaryo ni Master Ekin kinsa usa sa iyang mga konsehal. / ESL