Binukbokay sa Naga

Eksplosibo nga boksing ang ipasundayag alang sa mga taga southern Sugbo karong Dominggo, Disyembre 21, 2025, diin magsinukliay og kinumo sila si Arlando Senoc ug Jeric Noynay sa main event sa “Bakbakan Singko sa Naga” para sa bakante nga World Boxing Organization (WBO) Asia-Pacific Youth flyweight title.
Ang maong fight card nga gipaluyohan sa City of Naga LGU, Kenneth Rontal, WBO ug Big Yellow Boxing Promotions, maglangkob og 10 ka away sulod sa Enan Chiong Sports Complex.
Sa weigh-in kagahapon, si Senoc (7-0, 6 KOs) nitimbang og 111.8 pounds samtang si Noynay (5-1, 1 KO) nitali og 110.9 pounds.
Nipadayag ang duha sa ilang kaandam sa maong away ug nipasalig og nindot nga kombati para sa mga boxing fans ug sa Dakbayan sa Naga nga magsaulog sa Dagitab Festival karong Disyembre 23.
Si Senoc ug Noynay magtigi sa 8-rounder bout.
Sa supporting bouts, si Richard Laspona sa PMI Stable moharong kang Arvin John Smapaga nga taga Masbate sa 10-round flyweight bout; si Reycar Auxilio sa Big Yellow Stable makigsangka kang Michael Adolfo sa Cadiz City sa 8-round featherweight bout; si Angilou Daslogdog sa PMI Stable ug Dennis Gaviola nga taga Agusan del Sur magtakos sa 6-round bout; ug si Carlo Demecillo sa Big Yellow Stable mosuway sa kusog ni Justine Darap nga taga Calbayog City sa 8-round bout.
Lakip pud sa maong fight card sila Datu Adam sa PMI Stable kontra Kier Espere; Alexander Fredriksson sa Omega Stable kontra Jason Canoy Manigos sa Austrias Combat Sports; si John Dominc Ledres sa Big Yellow Stable ug Jeriel Quiesto sa Bogo City; Trestan Jay Racho sa General Santos City batok Ronie Urgel sa Leyte; ug Deams Lloyd Valdez sa Big Yellow Stable batok Norman Rusiana sa Mandaue City. / RSC