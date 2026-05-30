Binukbokay sa Vaño Beach sa Lapu-Lapu karon

Masaksihan na karong adlawa, Dominggo, Marso 31, 2026, ang mga binukbokay sa baybayon sa dagat sa pagpahigayon sa 1st Mactan Fighting League (MFL) sa Vaño Beach Resort sa Barangay Marigondon, Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Ang kompetisyon, nga gipasiugdahan ni MFL promoter Lica Noynay, gilangkuban og Muay Thai, kickboxing, mixed martial arts (MMA), ug boxing.
Sa main event, depensaan ni Anthon Rey Divinagracia sa Lapu-Lapu Striker ang iyang teritoryo batok sa mas taas og kasinatian nga si Christian Belarmino sa Atlas Muay Thai Fitness sa usa ka Muay Thai event.
Bisan bag-o pa lang siya niining maong matang sa paugnat sa kusog, masaligon si Divinagracia nga makamugna og surpresang kadaugan batok kang Belarmino.
Si Divinagracia usa ka amateur nga boksidor nga nakaduwa na sa regional stage apan nibalhin ngadto sa Muay Thai. Gani, duna na siyay lima ka mga away diin nakatala siya og upat ka mga daog ug usa ka pilde.
Sa pikas bahin, si Belarmino usa ka eksplosibong fighter nga nakasangka na sa kapin 20 ka mga away sa amateur Muay Thai stage.
Sa uban pang Muay Thai bouts, magsangka sila si Jeran Eleccion batok kang Sairaj Pattnaik, Michael Rebayos batok Isaac Dela Cruz, ug Lyndon Pescador batok Siddharth Sharma.
Sa kickboxing event, magpinatiray sila si Johnver Espra batok Jesson Marangga samtang magbinubokay sa boxing bout sila si Kenneth Toledo batok John Lloyd Catipay.
Sa undercard, aduna pay 23 ka mga away sa kickboxing ug Muay Thai ug laing siyam ka mga away sa boxing event. / ESL