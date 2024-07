Bio-fence isip solusyon sa polyusyon sa kasapaan

Gitan-aw isip usa ka malungtarong ug epektibo nga solusyon ang bio-fen­ces aron maminosan ang pol­yusyon / basura sa mga nag-unang agianan sa tubig sa dakbayan sa Sugbo.

“Ang gusto namong irekomendar nga ang matag barangay adunay bio-fences nga susama sa among gibuhat sa Pasil. Busa ang ilang mga basura magpabilin sulod sa ilang mga teritoryo ug dili makaabot sa atong kadagatan. I believe that is one way to solve this problem,” matod si Constantino Ostulano, ang barangay administrator sa Pasil, ngadto sa SunStar Cebu sa Biyernes, Hulyo 12, 2024.

Ang bio-fences nagsilbi ibu­tang sa kasapaan nga ipa-unlod sa ilawom sa tubig aron mabitik ug mapugngan ang solidong basura nga madala lahos na sa dagat.

Si Jocelyn Almacen, committee on health and sanitation chairperson sa Pasil, niingon nga ang baba sa Guadalupe River nga nahimutang sa barangay, maoy nagsilbi nga catch basin sa tanang 12 ka coastal barangays sa dakbayan.

Sa panahon sa pagtaas sa tubig o kusog nga hangin, ang tanan nga mga basura magtipun-og sa baba sa suba, matod niya.

Si Bonifacio Bohol, chairperson sa committee on peace and order sa Pasil, nitumbok nga ang pagbutang og bio-fences sa matag barangay magtukod og “borders” nga makatabang sa pag-ila kon asa nga barangay ang napakyas sa pagkolekta sa basura.

“Usa sa atong problema kay ang ubang basura gikan sa ubang barangay adto na sa atong kadagatan. Ang ubang mga tawo tingali maghunahuna nga ang mga opisyal sa barangay wala magtagad niini nga mga problema..” matod ni Bohol.

Gi-deputize sa mga opisyal sa Pasil ang walo ka environmental officers nga modakop sa mga residente nga masakpang naglabay sa ilang basura sa suba o sa dagat.

Sa pagkakaron adunay 500 ka barangay environmental officers ang gipakatap sa dakbayan sa Sugbo nga moisyu og citation ticket ngadto sa mga malapason.

Matod sa report sa Department of Environment and Natural Resources-Environmental Management Bureau 7, ang Guadalupe River usa ka “highly contaminated” nga sapa nga kontaminado sa domestic water ug solid waste gikan sa kasikbit nga mga panimalay sa dapit sa Metro Cebu.

KOMPLIKADO

Si Reymarr Hijara, City Environment and Natural Resources Office officer-in-charge, niingon nga usa sa mga long-term nga solusyon aron matubag ang maong problema mao nga ang matag barangay adunay kaugali­ngong solid waste management plan.

Ang plano sa pagdumala sa solid waste magsilbing manual nga adunay hugpong sa mga polisiya nga makapagaan sa komplikadong isyu sa paglabay sa basura.

“Kini usa ka manual nga maggiya sa mga barangay sa hustong pagdumala sa ilang mga basura. It’s an important handbook that will systematically allow different sectoral groups and the barangay to follow the crafted rules,” dason ni Hijara sa SunStar Cebu niadtong Sabado, Hul­yo 13.

Siya miingon nga ang City Government nakigtambaya­yong sa mga pribadong entity gikan sa Finland ug Singapore nga nag-transporma sa mga nakolektang plastics ngadto sa reusable materials sama sa tabla nga susama sa plywood.

Siya niingon nga ang Siyudad nag-convert na sa mga nakolektang basura ngadto sa abono ug nag-apud-apod niini ngadto sa mga lokal nga mag-uuma.

“It really requires all the sectors of the society, inclu­ding the consumers and businesses, to solve this problem. This type of issue is complex and unpredictable, and it’s occurring all over the world,” dason niya.

Ang Siyudad mopahiga­yon og laing quarterly citywide cleanup nga moapil sa tanang 80 ka barangay sa Septiyembre. Gibanabana nga 5,000 ka mga boluntaryo ang moapil.

Ang City Government

nakig-alayon sa barangay officials, civic groups ug private sector alang sa aktibidad aron mahatagan og gibug-aton ang importansya sa saktong pagdumala sa basura.

Gitan-aw isip usa ka malungtarong solusyon ang bio-fen­ces aron maminosan ang polyu­syon sa mga nag-unang agianan sa tubig sa dakbayan sa Sugbo. / DPC