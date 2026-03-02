BIR, SSS, PhilHealth moapil sa 24/7 Service Hub sa Cebu City

Dili mominos sa 10 ka mga nasudnong ahensiya sa gobiyerno ang nisaad nga moapil sa 24/7 “Mayor of the Night” government service hub sa Dakbayan sa Sugbo human pormal nga gipirmahan sa kontrata sa pag-abang sa maong pasilidad niadtong Marso 2, 2026.
Ang seremonyas sa pagpirma sa kontrata gipahigayon sa opisina sa Mayor maoy dakong lakang sa pagpatuman sa round-the-clock nga one-stop government center.
Tumong niini ang pagserbisyo sa mga trabahante nga panggabii ang shift, ilabi na kadtong anaa sa industriya sa Business Process Outsourcing (BPO).
Matod ni Cebu City Mayor Nestor Archival, kining inisyatiba nagpalig-on sa koordinasyon tali sa lokal nga kagamhanan, nasyonal nga mga ahensiya, ug pribadong sektor aron mahimong accessible ang mga serbisyo bisan lapas na sa regular nga oras sa opisina.
Lakip sa mga nasyonal nga ahensiya nga nipadayag sa ilang partisipasyon mao ang Social Security System (SSS), Pag-IBIG Fund, PhilHealth, Bureau of Internal Revenue (BIR), National Bureau of Investigation (NBI), Philippine Statistics Authority (PSA), Philippine Postal Corporation (PHLPost), Land Transportation Office (LTO), Cebu City Police Office (CCPO), ug Department of Labor and Employment (Dole).
Ang mga representante sa maong mga ahensiya nitambong sa seremonyas ug nisaad nga mopada og mga personnel nga modumala sa panggabii nga operasyon inig-abli sa maong hub.
Nisaksi sab sa pagpirma ang mga miyembro sa City Council nga sila si Konsehal Paul Labra, Winston Pepito, Rhea Jakosalem, ug Jose
Abellanosa kinsa nipadayag sa ilang suporta sa maong programa.
Ang mga lider sa sektor sa BPO nipadayag sab sa ilang pagpaluyo, diin ang mga kompanya sama sa AZPIRED BPO, Cebu Telenet Philippines, NAP Solutions Inc., Shearwater Health, Tahche, TechMahindra, TTEC, Virtual Staffing Solutions, Conduent, ug SOS nitambong sa kalihukan.
Ang lease agreement gipirmahan ni Kim John Cebrecus, presidente sa Eklektos Estates Inc., kauban si Maxim Angelo Cebrecus, corporate secretary, isip saksi.
Ang “Mayor of the Night” nga opisina gidisenyo aron pun-an ang kakuwang sa serbisyo tali sa tradisyonal nga 8 a.m. hangtod 5 p.m. nga oras sa gobiyerno ug sa iskedyul sa mga empleyado nga nagtrabaho sa graveyard shift.
Inig abli niini, ang mga trabahante mahimo nang makaproseso sa ilang mga transaksyon sa gobiyerno nga dili na kinahanglang mo-leave sa trabaho o masakripisyo ang ilang pahuway. / CAV