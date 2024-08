BIR: Wa’y tax ang mga nadawat ni Yulo

Giklaro sa Bureau of Internal Revenue (BIR) nga dili kuhaan og tax ang tanang mga nadawat nga pahalipay ni Filipino gymnast Carlos Edriel Yulo sa iyang paglangkat og makasaysayong duha ka gold medals sa niaging Paris Olympics.

Mao kini ang gipahibalo ni BIR commissioner Romeo Lumagui Jr. basi sa National Internal Revenue Code (NIRC).

“The National Internal Revenue Code exempts Carlos Yulo from paying taxes for the prizes, awards, rewards, gifts, or donations he received,” pamahayag ni Lumagui nga napatik sa www.gmanews.tv.

“The BIR congratulates our two-time Olympic Gold Medalist for his performance in the 2024 Paris Olympics. You are an inspiration to the men and women of the BIR.”

Nakasaad sa Section 32B7d sa NIRC, nga ang tanang cash incentives nga madawat sa atletang mga Pinoy nga modaog sa local ug international competitions dili kuhaan og tax samtang nakasaad sa Section 32B3 nga apil niini ang tanang mga kabtangan.

Gikataho nga kapin na sa P100 million ang tanang balor nga nadawat ni Yulo nga pahalipay sa iyang pagdaog sa floor exercise ug vault sa artistic gymanstics sa Paris Games.

Ang mga nadawat nga pahalipay ni Yulo hasta sa ubang atletang mga Pinoy nga ningkombati sa Paris Games nagagikan sa gobiyerno ug pribadong sektor. / ESL