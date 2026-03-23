‘Bird hunter’ naunay sa iyang airgun, patay

Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka “bird hunter” human aksidente’ng nibuto ang iyang airgun alas 10:00 sa gabii, Dominggo, Marso 22, 2026, sa Purok Center 3, Barangay Tangke, Dakbayan sa Naga.
Si Reycris Batocael, 36 anyos, minyo, nagpuyo sa nahisgutang lugar gideklarang dead-on-arrival sa tambalanan sa sa maong dakbayan human nakaangkon og samad sa dughan.
Si Police Lt. Col. Dexter Calacar, hepe sa Naga City Police Station nga nahinabi sa Sunstar Superbalita Cebu, nagkanayon nga ang 35 anyos nga asawa sa biktima nga si Fatima nibutyag nga sa wala pa nahitabo ang maong insidente, gikan sila sa Barangay Cantao-an, Dakbayan sa Naga uban sa ilang mga higala namusil og mga langgam.
Human sa pagpamusil, gipiko sa iyang bana ang airgun ug gisulod sa backpack.
Pagka-alas 9:00 sa gabii didto sa ilang balay, gitangtang niini ang silencer sa airgun apan aksidente kining nibuto ug naigo sa dughan ang biktima.
Ang asawa nibutyag nga didto siya sa pansayan niadtong higayona dihang iyang nabati ang usa ka sipa nga buto.
Sa pagsusi niya, nagkadugo na ang iyang bana. Nagdali siya sa pagpangayog tabang og gidala ang biktima sa South General Hospital, apan gideklara kining dead on arrival.
Matod ni Calacar, aksidente ang nahitabo sa biktima. Wala siya magtuo nga adunay nahabilin nga bala sa airgun.
Wala na gipa-autopsy sa kabantay ang patay’ng lawas, sanglit kombinsido sila nga way foul play nga nahitabo sa kamatayon niini. / GPL