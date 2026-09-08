Birthday boy nagpakita iyang ‘pikoy’ gidakop

Sa detention cell "gitiwas" ang birthday party sa usa ka 19-anyos nga ulitawo human kini nadakpan sa kapulisan kay nagpakita sa iyang "kinatawo" niadtong Lunes sa gabii, Septiyembre 7, 2026, sa National Highway sa Barangay Langtad, Dakbayan sa Naga.
Ang suspek nga si alyas "Larry," 19, residente sa Barangay Lahug, Dakbayan sa Sugbo, gitanggong sa Naga City Police Station human gireklamo sa usa ka 20-anyos nga dalaga nga si alyas "Tarah," uban sa duha ka mga higala niini.
Suma ni Police Master Sergeant Ariel Yap, imbestigador sa Naga City Police Station nga nahinabi sa Superbalita Cebu, na-trauma ang biktima ug ang mga kuyog niini tungod sa gihimo sa suspek nga gawas sa pagpakita sa kinatawo, gipangsinggitan pa sila nga kawatan ug gibalikas.
Nasayran nga nagsaulog si alyas Larry sa iyang birthday sa usa ka beach resort sa maong dapit uban sa iyang pamilya ug mga higala.
Nigawas ang suspek sa resort aron magpa-cash out sa GCash sa duol nga tindahan.
Apan samtang naglakaw kini pabalik sa resort, namatikdan niya nga nawala ang iyang P1,000 nga kwarta.
Dihang nakita niya ang biktima ug ang mga higala niini nga nag-atang og PUJ padulong sa Dakbayan sa Sugbo, gipasanginlan niya kini nga maoy nipunit sa iyang kwarta.
Nahitabo ang init nga lalis tungod sa pagpanghimakak sa biktima.
"Kanang hubog naman siya, gipakita niya asa gibutang ang kwarta, gihubo ang short! Karon wala man diay siya nagsul-ob ug brief, pwerting kitaa sa pagtoyhakaw sa iyang kuan," dugang ni PMSG Yap.
Sa gihimong pagpalawom sa imbestigasyon, nasuta nga dili tuyo sa suspek nga ipakita ang iyang kinatawo kundi nakalimot lang kini nga wala mag-brief human naligo sa dagat.
Giandam unta sa kapulisan ang kasong Unjust Vexation batok sa suspek, apan wala na mopatim-aw ang biktima sa kapulisan aron mopasaka og kaso.
Tungod niini, gibuhian ra usab ang suspek Martes sa hapon, Septiyembre 8, human usab kini nangayo og pasaylo sa iyang nabuhat. / GPL