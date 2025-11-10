Bisa’g bagyo PRO-7 padayon sa kampanya batok kriminalidad

Bisan sa pag- igo ni Bagyong Tino ang kapulisan sa Central Visayas wala mohunong sa ilang kampanya batok kriminalidad nga niresulta sa pagkasikop sa 183 ka tawo nga nalambigit sa lain-laing krimen.
Gikan sa Nobiyembre 2 hangtod 8, 2025 ang Police Regional Office (PRO) 7 nilusad sa ilang kampanya batok ilegal nga drugas, loose firearms, wanted persons ug illegal gambling.
Sa paghingusog sa kapulisan sa kampanya batok sa ilegal nga drugas , nasikop ang 84 ka mga drug suspect nga misangpot sa pagka sakmit sa 647.67 gramos nga gituohang shabu balor P4.4 Million.
Samtang sa ilang kampanya batok loose firearms nakasikop ang kapulisan og 14 ka mga tawo og niimbargo og 36 ka dili lisensyado nga armas, 3 ka explosives ug 204 ka bala sa lain-laing kalibre sa armas.
Malampuson usab ang kapulisan sa ilang pag-serve og mga warrant of arrest sa mga wanted persons diin nakadakop sila og 41 ka akusado sa lain-laing krimen.
Sa maong gidaghanon nga nadakpan, 11 niini giila nga mga most wanted persons ug 30 ang dunay mga pending warrant of arrest sa gagmay nga mga kaso.
Wala magpaulahi ang ilang paggukod sa mga sugarol bisan nga nagbagyo ug nakadakop ang kapulisan og 44 ka sugarol ug pagkasakmit sa P7,813 nga kuwarta sa sugal. / AYB