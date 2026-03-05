Bisan og pasado noise test dakop gihapon sa modified nga tambutso

Giklaro sa Land Transportation Office (LTO) nga ang pagpasar sa noise test sa Private Motor Vehicle Inspection Center (PMVIC) dili kaseguroan aron makalingkawas sa dakop ang mga motorista nga naggamit og mga modified nga tambutso.
Sa usa ka katin-awan niadtong Huwebes, niingon ang LTO nga ang inspeksyon sa PMVIC igo lang mosusi kon ang kasaba sa tambutso anaa ba sa gitugot nga limit ug kon ang sakyanan luwas ba nga padaganon.
Kini nga katin-awan nigawas dungan sa gipakusgan nga operasyon sa mga awtoridad sa Sugbo batok sa mga saba o ilegal nga gi-modify nga tambutso sa motor.
Sa uwahing kampanya nga gipangulohan sa LTO Region 7, moabot sa 92 ka motor ang na-impound sa mga Dakbayan sa Sugbo, Mandaue, ug Talisay. Ang tumong niini mao ang pagpakunhod sa noise pollution ug pagpalambo sa seguridad sa dalan.
Sa mga na-impound nga yunit, 42 gikan sa Mandaue City, 34 gikan sa Cebu City, ug 16 gikan sa Talisay City.
Kini nga operasyon gihimo sa LTO 7 uban sa kooperasyon sa mga lokal nga traffic enforcers ug sa Philippine National Police (PNP).
Ubos sa LTO Memorandum Circular No. 2020-2240, ang mga PMVIC mopahigayon og sound level testing diin ang maximum nga itugot mao ang 99 decibels nga kuhaon samtang ang makina anaa sa 2,000 hangtod 2,500 rpm.
Apan gipasabot sa ahensiya nga bisan kon wala molapas sa decibel limit, dili kini automatic maghimo sa usa ka aftermarket muffler nga legal.
Ang mga rider mahimo gihapon nga dakpon sa LTO o sa PNP–Highway Patrol Group (HPG) ubos sa Republic Act No. 4136.
Ang mga makalapas mahimong mag-atubang sa minimum nga multa nga P5,000, pag-impound sa motor ug obligadong pag-ilis sa ilegal nga tambutso diha mismo sa impounding site.
Giawhag sa LTO ang mga tag-iya og motor nga mosunod sa modification policies ug magdala kanunay og mga dokumento, sama sa Certificate of Road Safety gikan sa manufacturer—aron mapamatud-an nga ang ilang tambutso haom sa standard. /