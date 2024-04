Bisan sa El Niño, mga polis naa gihapon sa da’n

Way kausaban ang deployment sa kapulisan sa tibuok Central Visayas bisan sa nasinati nga grabeng kainit dala sa El Niño phenomenon.

Matod ni Police Lt. Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office 7 (PRO 7), nga aron magpabilin nga luwas ang publiko, kinahanglan nga naa kanunay ang mga polis sa kadalanan.

Dili rason ang kainit sa panahon nga dili na mogawas ang mga polis aron mag beat patrol sanglit ila kini nga gipanumpaan.

Iyang gibutyag nga ang tanang police personnel gibansay ilawom sa naglagiting nga kainit sa adlaw hinungdan nga sila andam niini.

Apan bisan pa, giklaro ni Pelare nga kanunay nga gisusi ang panglawas sa mga polis sa mga sakop sa Regional Medical Dental Unit 7. Kini aron pagsiguro nga way gihambin nga balatian ang usa ka polis nga ibabad sa karsada taliwala sa kainit sa adlaw.

“Gi-expect nato nga ang atong kapulisan maka withstand sa init karon sa panahon and they should prepare themselves. But of course we would like to remind them that we are now experiencing mura og dili usual nga kainiton. In fact, there are classes which are diverted into online, ang uban blended. The police will still be on the ground. We will still do our work as usual only that we remind our police officers to hydrate. To drink water and of course to make sure they are physically fit,” matod ni Pelare.

Nipasalig ang PRO 7 nga di nila pasagdan ang ilang mga tawo, ilabi na niadtong dunay gipamati sa lawas. Kon dunay rekomendasyon gikan sa iyang doktor, ibu­tang nila kini og laing trabaho.

Magpadayon ang kapulisan sa ilang anti-criminality operations ug kinahanglan nga kanunay nga makita ang presensya sa polis sa kadalanan aron maoy kaduolan kon dunay krimen nga mahitabo. / AYB