Bisan wala’y 3 ka starters Thunder gipasawop gihapon ang Suns

Bisan nabalian sila og tulo ka lig-ong mga haligi, ang host Oklahoma City Thunder nakamaneho gihapon pagpasawop sa Phoenix Suns, 125-114, kagahapon, Martes, Oktubre 27, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Nahimo kini sa Thunder bisan wala ang tulo sa ilang starters nga sila si Jalen Williams, Cason Wallace ug Chet Holmgren.
Si Williams nakasinati og seryusong pagkaangol sa wala nga tiil (fructured fibula) sa hinapos nga bahin atol sa kadaugan sa Thunder batok sa Los Angeles Clippers, 108-101, niadto lang Lunes, Oktubre 26.
Sa sayong bahin ning sangkaa, si Wallace nakasinati sab og seryusong angol (torn labrum).
Ang pagkaangol nila ni Williams ug Wallace parehong nagkinahanglan og operasyon ug taastaas nga panahon sa pagpaalim.
Sa iyang bahin, si Holmgren wala nakapakita og aksiyon sa ikaduhang sunodsunod nga duwa tungod sa nasinati sab niyang angol (right patellar tendinitis).
Taliwala niini, gipakita sa Thunder nga aduna pa sila’y igong mga piyesa aron makuha ang kadaugan.
Nimugna si Ajay Mitchell og career-high 30 puntos aron pangulohan ang kadaugan sa Thunder, niamot og 26 puntos ang lider sa team nga si Shai Gilgeous-Alexander, nihatag og 18 puntos si Jared McCain samtang nitunol og 15 puntos si Isaiah Hartenstein.
Ang Thunder, nga ningsaka sa 4-0 nga rekord, padayong nagpatong sa liderato sa Western Conference kauban ang Houston Rockets ug Memphis Grizzlies, nga pulos sab ningpukan sa ilang tagsatagsa ka kontra kagahapon.
Gipasukarap sa Rockets ang Atlanta Hawks, 120-110, samtang gipangkilaw sa Grizzlies ang Utah Jazz, 110-105.
Usa sa dakong hinungdan sa kapildihan sa Suns mao ang grabe ka bugnaw nga duwa sa ilang lider nga si Devin Booker, kinsa igo lang nimugna og tulo ka puntos.
Layo kaayo kini sa gipakita ni Booker sa nag-unang duha ka duwa sa Suns diin nikatipon siya og 66 puntos sa kinatibuk-an.
Ang Suns, nga ningsawop sa 1-2 nga rekord, gipangulohan ni Fil-Am Jalen Green pinaagi sa iyang 20 puntos, niamot og 19 puntos si Dillon Brooks samtang nitampo og 17 puntos si Miles Bridges. / Gikan sa wires