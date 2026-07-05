Bisaya viewers maka-relate sa 'You're My Favorite Song'

Padayon nga naghatag og kilig ug inspirasyon sa Kapuso viewers ang "You're My Favorite Song" nga gibidahan nila ni Caprice Cayetano ug Heath Jornales uban nila ni Marco Masa ug Clifford, sukad sa pagsugod niini niadtong Hunyo 22, 2026, sa GMA Afternoon Prime nga makita gikan Lunes hangtod Biyernes, alas 4:00 sa hapon sa GMA Network.
"Sa mga Bisaya viewers na nanonood, I'm sure makaka-relate kayo rito kasi bukod sa kilig na ipapakita namin sa inyo, it's a family story, it's a story about friendship, and it's a story about chasing your dreams," tubag ni Clifford sa pangutana sa reporter sa SuperBalita Cebu alang sa Bisaya viewers.
Giingon sab ni Caprice nga gigamit niya ang iyang kaugalingong panan-aw isip Gen Z aron mahimong mas tinuod ug relatable ang iyang karakter, samtang nagtuo si Marco nga "something real cannot be denied kapag nasa screen na po siya," tungod sa tinuod nilang panaghigalaay ug chemistry sa set.
Nidugang si Heath nga ang original soundtrack nga "Amba" nga gihimo ni Princess Aliyah usa sa mga kantang gilauman nilang motatak sa viewers.
Samtang, ang supporting cast nga sila si Waynona Collings, Princess Aliyah, Lee Victor, Andrei Fajardo, Geo Mhanna, ug Kairo Lazarte niingon nga ang nagkalainlaing personalidad sa ilang mga karakter ug ang natural nilang chemistry maoy makapalalom ug makapahinam sa dagan sa estorya.
Lakip sab sa serye sila Boboy Garrovillo, Katya Santos, James Blanco, Kazel Kinouchi, ug Wilma Doesnt nga nagpadayon sa paghatag og family drama, romance, ug inspirasyon sa mga manan-aw. / BJC