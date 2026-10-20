Bise Mayor Dotillos gitaktak sa iyang katungdanan

Gi-dismiss sa Office of the Ombudsman si Borbon Vice Mayor Noel Dotillos sa iyang katungdanan gumikan sa kasong grave misconduct .
Kini tungod sa pag-hire sa iyang asawa isip consultant sa lungsod nga way pagtugot gikan sa konseho sa maong lungsod.
Kauban sa maong silot ang pagkanselar sa iyang eligibility, forfeiture o pagbawi sa iyang mga retirement benefits ug ang permanenteng pagdili kaniya sa pagpapili o pagtrabaho pag-usab sa gobiyerno.
Ang maong kaso nagsugod human nisang-at og reklamo ang usa ka Margarito L. Ornopia, Jr. batok sa mayor.
Sumala sa reklamo, gi-hire ni Dotillos ang iyang asawa nga si Dr. Corazon V. Dotillos kinsa kanhi Municipal Health Officer (MHO) sa maong lungsod, isip consultant ubos sa job order o contract of service nga adunay inadlaw nga suweldo nga moabot og P3,500 human kini mandatory nga niretiro.
Gipasabot sa Ombudsman nga ang nilusot nga kaso sa bise mayor mao ang kasong Nepotism sanglit ubos sa Civil Service rules, ang posisyon isip consultant ug ang sektor sa mga physicians nalakip sa mga exception sa nepotism.
Apan ang nakitang seryosong kalapasan sa mayor mao ang pabalik-balik og pirma niini sa kontrata sa iyang asawa nga giingong walay pagtugot o authorization gikan sa Sangguniang Bayan (SB) sa Borbon.
Subay sa records sa Ombudsman, gikan sa Oktubre 18, 2023 hangtod sa Oktubre 18, 2024, ang lungsod sa Borbon nga girepresentaran ni Dotillos padayong nisulod sa Contract of Service tali kang Dr. Dotillos apan giingong walay gikuptang SB Resolution.
Kini giisip sa Ombudsman nga usa ka dayag nga kalapasan sa Section 22(c) sa Republic Act 7160 (Local Government Code of 1991).
Base sa balaod, gikinahanglan ang pagtugot sa konseho sa dili pa makapirma og kontrata ang usa ka mayor alang sa lungsod.
“Such manifest intent to violate RA 7160 is considered grave misconduct,” suma sa desisyon.
Ang desisyon gipaubos kini sa imbestigasyon ni Graft Investigation and Prosecution Officer II Paul P. Holomia ug gi-review ni OIC-Director Jess Vincent A. Dela Peña sa PIAAPB-C, kauban si Assistant Ombudsman-Visayas Gaudioso J. Melendez, sa wala pa kini giaprobahan sa labaw sa Ombudsman. / ANV